Pas le temps de mourir : la théorie la plus sombre derrière le grand secret de Madeleine Swann

L’atout de l’opération, très probablement, pourrait être la romance entre Madeleine et James, qui l’a peut-être ou non inspirée à déplacer sa loyauté du côté du bien. Au moment où Spectre nous montre le couple conduisant ensemble vers leur avenir, le mal est déjà fait. Qu’elle serve toujours SPECTRE ou non, Blofeld a maintenant un avantage qui pourrait envoyer James Bond dans l’ultime tournure du conte. Mais dans ce scénario le plus sombre, nous supposerons que le Dr Swann est en effet un méchant.