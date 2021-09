Pas le temps de mourir : le complot diabolique de Rami Malek a-t-il été confirmé ?

in

Auparavant, la réponse vague quant à la raison pour laquelle Bond de Daniel Craig avait été mis hors service était que Felix Leither de Jeffrey Wright avait spécifiquement demandé son aide. Bien que les rapports initiaux aient indiqué que cette mission consistait à localiser le scientifique disparu, Valdo Obruchev (David Dencik), nous semblons maintenant connaître la technologie dangereuse sur laquelle il travaillait. No Time To Die semble faire de Safin la plus grande menace de l’histoire moderne de Bond, le plaçant dans la même ligue que la vieille école SPECTRE.