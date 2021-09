Pas le temps de mourir, les réactions sont arrivées, voici ce que les gens disent du dernier film de James Bond de Daniel Craig

Outre les acteurs mentionnés précédemment, le casting de No Time to Die comprend Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Ralph Fiennes, Christoph Waltz et Rory Kinnear reprenant leurs rôles respectifs, ainsi que Rami Malek, Lashana Lynch, David Dencik et Billy Magnussen entre dans l’action. Les cinéphiles réguliers du Royaume-Uni pourront juger par eux-mêmes No Time to Die à partir de ce jeudi 30 septembre, tandis que les cinéphiles américains devront attendre le 8 octobre. Découvrez quels autres films il reste à sortir cette année dans notre calendrier de sortie 2021 .