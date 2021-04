Pas le temps de se mettre sur la défensive à Wall Street; Morgan Stanley dit qu’il y a plus de vapeur dans les métiers cycliques

La croissance économique à venir pourrait être beaucoup plus large et plus forte que n’importe lequel des cycles précédents. (Image: REUTERS)

Certains investisseurs de Wall Street sont revenus à des transactions défensives après un fort rebond des indices boursiers qui les a vus atteindre des niveaux records. Les investisseurs se sont concentrés sur la défensive, choisissant les grandes capitalisations plutôt que les moyennes et les petites capitalisations, et ont opté pour des actions de croissance plutôt que de valeur. Cependant, cette évolution vers la défense pourrait être prématurée, selon Lisa Shalett, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management. «Nous ne sommes pas d’accord et pensons qu’un changement défensif pour les portefeuilles d’investissement est prématuré. À notre avis, les événements récents représentent une pause – et non un renversement – dans le commerce de reflation », a-t-elle ajouté.

Le passage à des secteurs défensifs indique que les attentes en matière de gains coûtent déjà la plupart des bonnes nouvelles post-pandémique, allant du rebond économique à la réouverture. La croissance économique à venir, cependant, pourrait être beaucoup plus large et plus forte que tout autre cycle observé précédemment. «Les dépenses fiscales, qui mettent l’accent sur les infrastructures, seraient intrinsèquement liées à un plus grand« approfondissement du capital », dans lequel le capital par travailleur augmente dans l’économie», a écrit Lisa Shalett dans un blog.

En outre, l’inflation devrait s’accompagner d’une amélioration de la démographie et d’une croissance plus rapide du crédit. “Ce dernier élément devrait intervenir après une énorme demande refoulée et des économies excédentaires épuisées”, a-t-elle déclaré. Pendant ce temps, les indicateurs économiques ont continué de faire état de meilleurs chiffres, les ventes au détail de mars aux États-Unis ayant augmenté de 9,8% par rapport à février.

Lisa Shalett pense qu’il est temps pour les investisseurs de rééquilibrer leurs portefeuilles tout en gardant les valeurs cycliques et les actions de valeur au cœur. «Nos recherches suggèrent que l’investissement axé sur la valeur a tendance à surpasser l’investissement axé sur la croissance pendant une croissance économique supérieure à la moyenne et des anticipations inflationnistes croissantes; nous nous attendons à ce que les deux conditions persistent dans le nouveau cycle économique », a-t-elle déclaré. Shalett a ajouté que les valorisations étirées sont susceptibles de déplacer les investisseurs vers la croissance à une stratégie de prix raisonnable.

Il est conseillé aux investisseurs de surveiller les indicateurs de croissance ainsi que les anticipations d’inflation tout en continuant de se recentrer sur les secteurs à long terme et sensibles aux taux, tant dans les obligations que dans les actions, et vers les pro-cycliques, à courte durée, valeur et qualité.

