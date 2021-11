« Pas ma fille » – Les mamans indiennes optent pour la vaccination contre le VPH

Le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) peut sauver des vies.

Par Sutapa Biswas,

Saswati, Sangeeta et Savitha vivent dans différentes régions de l’Inde, ont des antécédents, des niveaux d’éducation et une compréhension différents de la santé et du cancer. Ils ne se sont pas rencontrés mais restent liés par leur décision commune de vacciner leurs filles contre le cancer du col de l’utérus, défiant ainsi les stigmates sociaux et les tabous. L’Inde connaît chaque année près de 100 000 cas de cancer du col de l’utérus et 60% des femmes en meurent, bien qu’il s’agisse d’une maladie évitable et traitable. Mais combien sont engagés et cherchent à en savoir plus sur les chiffres du cancer comme ils le sont avec les données covid ?

Le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) peut sauver des vies. Au fil des ans, les scientifiques ont prouvé l’efficacité de l’administration de vaccins contre le VPH aux adolescents (9-14 ans) qui protègent plus tard les femmes adultes du cancer du col de l’utérus causé par des souches à haut risque du virus du papillome humain (VPH). Pourtant, tant de filles manquent à l’appel car le vaccin contre le VPH n’est pas encore accessible au plus grand nombre dans le cadre du Programme de vaccination universelle (PUI) qui prévoit actuellement la vaccination des 0-5 ans contre 12 maladies virales.

« Une mère sait ce qu’il y a de mieux »

En matière de santé, comment une mère décide-t-elle de ce qui est le mieux pour son enfant ? Saswati et Sangeeta ont tous deux eu un rendez-vous avec le cancer. Ils en sont sortis responsabilisés et ont décidé de protéger leurs filles contre le cancer du col de l’utérus, le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes indiennes. Saswati a pris la décision de vacciner elle-même sa fille de 11 ans contre les maladies évitables par la vaccination, car elle a perdu son mari d’un cancer il y a 12 ans.

« Personne parmi mes amis ou collègues ne parle de vaccination contre le VPH ou de cancer du col de l’utérus. En fait, ma mère, qui est une infirmière à la retraite, m’a dit qu’une fois que j’en aurai fini avec l’horaire 0-5, ma fille sera triée pour la vie. Mais voici un vaccin qu’il faut prendre à l’adolescence pour prévenir un cancer. Nous avons beaucoup de travail à faire », déclare Saswati tout en se remémorant et en plaidant pour une augmentation des services de prévention et de diagnostic précoce du cancer du col de l’utérus.

Sangeeta a remporté la bataille contre le cancer du col de l’utérus et s’est engagée à vivre pleinement avec sa fille adolescente adorée, en décidant de vacciner sa fille. Se remémorant sa propre épreuve alors qu’elle luttait contre le cancer, Sangeeta a déclaré : « Lorsque je suivais mon traitement contre le cancer du col de l’utérus, j’ai beaucoup entendu et lu beaucoup. C’est alors que j’ai découvert que mes filles pouvaient se faire vacciner et être protégées de l’infection virale qui cause le cancer du col de l’utérus. Je n’en avais pas à mon époque, mais mes filles l’ont. Covid-19 change notre façon de voir les maladies évitables par la vaccination, y compris le cancer du col de l’utérus.

diriger les énergies pour trouver des solutions préventives à la maladie.

Au contraire, le vaccin contre le VPH qui peut prévenir le cancer du col de l’utérus et dont l’efficacité a été minutieusement testée cliniquement, n’a pas pris beaucoup de vitesse malgré une propension plus élevée à causer des incapacités au cours de la vie et des décès précoces, par rapport à covid-19. Le vaccin contre le VPH protège mieux lorsqu’il est administré aux filles entre 9 et 14 ans. Donc, le timing est tout. Les mères ne peuvent pas se permettre d’attendre et de regarder pendant que leurs filles dépassent l’âge « correct » auquel elles pourraient obtenir la protection maximale. Le cancer du col de l’utérus peut toucher n’importe qui, altérer la santé sexuelle et causer des troubles de la reproduction et du bien-être général. Il est donc plus logique de vacciner les filles et de les protéger à vie.

C’est maintenant

Les États membres de l’Organisation mondiale de la santé ont adopté la Stratégie mondiale pour accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus et ont annoncé la stratégie le 17 novembre 2020. Nous sommes sur le point de terminer un an de l’appel et il n’y a pas de meilleur moment pour se concentrer sur l’élimination du cancer du col de l’utérus. en Inde. Cette adoption envoie un signal fort de l’intérêt mondial pour s’attaquer à cet important problème de santé publique malgré la pandémie de covid-19.

Savitha, ingénieur et entrepreneur, insiste sur l’opportunité de renverser la vapeur à ce stade, en déclarant : « Vous obtenez beaucoup d’informations mitigées ! Comme mes enfants grandissaient, je voulais prendre une décision au bon moment sur la vaccination contre le VPH. Ma fille a en effet dit maman c’est une évidence, si ça protège contre une maladie à l’avenir, je dois y aller. Alors que les preuves mondiales prouvent son innocuité et son efficacité, la vaccination contre le VPH devrait devenir plus courante en Inde. Toutes les filles du pays peuvent être systématiquement protégées comme ma fille – les mères doivent dire oui !

Lorsque chaque mère choisira de vacciner sa fille, l’Inde sera également sur la bonne voie pour éliminer le cancer du col de l’utérus. Ces mamans indiennes ont choisi les vaccins contre le VPH pour leurs filles, afin qu’elles ne restent pas sans protection. Ils se sont informés et ont agi pour eux-mêmes, donnant l’exemple à la génération à venir.

(L’auteur est co-fondateur et directeur exécutif, CANCER FOUNDATION OF INDIA, une ONG engagée dans la prévention du cancer du col de l’utérus en Inde. Sutapa est un défenseur du vaccin contre le VPH en Inde depuis plus de 15 ans. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter experts médicaux et professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

