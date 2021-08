Pas même le plus petit n’est épargné : aussi le poids de Bivol !

in

Quelques heures après que l’équipe de Canelo Álvarez a pris une décision concernant leur prochain combat, le détail redouté était connu : l’offre à Dmitry Bivol était pour un combat “avec un poids convenu”.

L’équipe du Russe aurait accepté, mais pas de combattre le 18 septembre, ce devrait être à une autre date qui lui permettrait de réduire le poids. La nouveauté est claire qu’elle conditionne totalement la performance d’un autre rival du Mexicain et réduit la crédibilité du résultat possible, quelque chose que nous expliquons avec des cheveux et des signes dans cette vidéo, avec une comparaison graphique sur la taille du Russe avant l’incongruité de son poids de capture.

L’autre nouveauté est née des récentes déclarations de Dana White qui, bien qu’il ait insulté Oscar de la Hoya, n’a cessé de le louer, en contradiction notoire et entérinement d’une fausse attitude hostile à l’égard de la boxe. Son problème en est un autre et on en parle aussi dans cette vidéo.