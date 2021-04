Pas mon préféré jusqu’ici ⋆ .

Il n’en faut pas beaucoup pour me faire chier ces jours-ci. Les vieillards sont souvent stéréotypés comme étant grincheux et / ou grincheux, mais je n’avais jamais imaginé arriver à l’âge où je suis maintenant tellement fou de tant de choses. Je suis encore moins heureux de réaliser à quel point je suis en phase avec le zeitgeist qui nous a traversés, à droite et à gauche, pendant le terrible interrègne de Trump lorsque tant d’Américains ont abandonné leur santé mentale et leur intelligence, leur décence et leur honnêteté. S’ils en ont jamais eu.

Se pourrait-il que mes «problèmes» de colère, au moins en partie, aient moins à voir avec le vieillissement et beaucoup plus à voir avec une réaction résiduelle à quatre ans qui nous offrait un affront quotidien, une réfutation de putain de près de tout ce que nous Je n’avais jamais pensé être bon, une onction dans notre visage du mal, du mauvais comportement, de la méchanceté, de la division et de la haine qui accompagnait chaque tweet, rassemblement ou conférence de presse de Trump, puis a été répétée sans relâche sur Fox, sur Info Wars , et même – plus souvent que nécessaire – sur les médias grand public, la radiodiffusion et le câble?

C’était comme si on nous injectait du poison sans cesse, juste assez pour nous assurer que nous étions tous malades de cœur, mais pas assez malades pour nous tuer carrément. Nous en avons eu marre, cependant, cela ne fait aucun doute.

Mais ce n’était pas seulement Trump and Co., aussi nauséabondes et déplorables soient-ils. Lorsque ces Saoudiens ont fait voler ces avions dans le centre du commerce américain au World Trade Center en 2001 après que George W. Bush eut passé un mois à nettoyer les broussailles au Texas après à peine six mois au pouvoir, cette grève nous a rendus très malades, en effet.

Et nous sommes devenus plus malades lorsque Bush / Cheney et les néo-conservateurs nous ont emmenés en guerre avec un pays qui n’avait rien à voir avec les attaques sur notre sol. Ces attaques, amplifiées par Fox et le ministère de la propagande de droite soigneusement créé, ont permis au racisme et au fascisme déjà enracinés dans tant de gens d’être annoncés et habilités. Les symptômes de la maladie se manifestaient dans notre volonté de garder le silence face à un «interrogatoire renforcé» et d’autres détours par rapport à ce qu’on nous avait dit étaient nos croyances fondamentales. Tu te souviens d’Abu Ghraib? Si vous avez moins de 30 ans, il est peu probable que vous le fassiez, mais ce serait bien si vous le faisiez. Ce n’était pas le genre d’épisode qui pouvait nous rendre fiers de ce pays, même si beaucoup étaient, malades comme ils étaient déjà devenus, assez effrayés pour égarer la boussole morale qu’ils auraient pu avoir, facilement agités à une haine assez aveugle.

Rien ne nourrit mieux la haine que la peur. Nous nous sommes donc facilement retrouvés dans une guerre longue et sanglante avec l’Iraq, déstabilisant le Moyen-Orient, qui n’avait guère besoin de notre aide à cet égard. Nos ennemis là-bas ont été diabolisés, car c’est ce que vous faites lorsque vous partez en guerre. Bon sang, nous l’avons fait même lorsque nous avons décidé de nous battre les uns contre les autres dans notre propre pays, lorsque les enfants du sud ont appris que les Yankees avaient des queues comme le diable, et les enfants du nord ont raconté des histoires au coucher sur des Rebs assoiffés de sang qui venaient les tuer dans leur lit. Les Américains se sont tués plus des trois quarts de million les uns des autres en moins de quatre ans. De grandes espèces que nous avons ici: nous ne pouvons pas vivre avec elles; ne peut pas tous les tuer.

Mais, comme le dit le poète, le chemin mène au chemin, et une fois que ce pays a pris cette bifurcation après les attentats du 11 septembre, nous avons rencontré beaucoup de choses que nous n’aurions peut-être pas rencontrées si nous n’avions pas emprunté la route que nous avons empruntée. . Nous avons plongé dans la xénophobie, et c’est un terrain dangereux, parsemé de roches partout. Voir la vie d’un point de vue aussi effrayé et haineux nous pousse à voir de plus en plus nos semblables comme «l’autre». Comme nous le faisons, nous nous rétractons dans une position défensive à partir de laquelle il est facile de penser que presque tout le monde est prêt à nous chercher. Cela constitue un terrain très fertile pour ceux qui trouvent des moyens de profiter de nos peurs, de nous vendre de mauvaises politiques ou plus d’armes qu’il ne serait sain d’avoir même dans un pays en meilleure santé que le nôtre. Les moins authentiques des vendeurs de Dieu se précipitent pour exploiter la peur de l’enfer dans l’au-delà, ou pour promouvoir l’idée que les gens qui s’entendent bien avec le Seigneur vont être récompensés assez généreusement ici et maintenant. Vous aussi, vous pouvez être aussi béni avec des richesses matérielles que Joel Osteen si vous vous redressiez et voliez à droite, en prenant votre place au banquet organisé devant les justes. Comme Creflo Dollar, Pat Robertson, Mike Huckabee ou Jerry Falwell, pere and fil.

Ce siècle s’est donc forgé dans la peur et la colère. Nous avions tellement raté une élection qu’une Cour suprême dominée par des personnes nommées de droite avait essentiellement nommé George W. Bush au poste de POTUS. Cela a conduit à huit ans d’un homme essentiellement sans esprit qui semblait avoir été sélectionné par des forces obscures principalement parce qu’il était un idiot malléable. Mais, juste au cas où, ils avaient également choisi Dick Cheney pour le baby-sitting, le dirigeant pour qu’il réponde aux désirs ardents des très riches et leur offre des opportunités supplémentaires de s’enrichir encore.

La réaction a finalement conduit à l’élection de Barack Obama, incitant une panoplie d’intellectuels libéraux à proclamer la mort du racisme, une notion qui permettait à des gens comme le juge Roberts de faire valoir que nous n’avions plus besoin de protections contre la répression raciste des électeurs parce que «les choses avaient changé »Puisque la loi sur le droit de vote avait été adoptée au mauvais temps.

La présidence d’Obama a donné naissance au Tea Party, un groupe d’Américains profondément raciste qui était fou comme l’enfer et n’allait plus accepter «ça». Le «ça» qu’ils n’allaient pas accepter était un type très calme, poli et noir vivant à la Maison Blanche. Alors ils ont sorti leurs drapeaux de Gadsden et les ont laissés voler. Ne marchez pas dessus. Ou sinon.

Et cela a jeté les bases de Trump qui allait nous rendre formidables à nouveau, et il allait construire un grand mur pour le prouver, et la nation des violeurs et des meurtriers du sud paierait pour cela. L’élection de Trump, comme le dernier républicain élu avant lui, a conduit à suspendre de nombreux travaux importants. Environnement négligé. Infrastructure négligée. L’éducation négligée. La science et la compétence en général se moquaient. Comme la présidence Bush, les années Trump ont également abouti à une crise économique mondiale, celle-ci causée par une pandémie mortelle qui, bien que ce ne soit pas la faute de Trump, a été suffisamment gâchée pour garantir que la douleur, la souffrance et la mort soient loin plus étendue qu’elle ne l’était.

Et donc nous nous retrouvons ici, quelques mois après le début de l’administration Biden, avec des millions de personnes vaccinées chaque jour, de l’argent entre les mains de personnes qui en ont sûrement besoin, et peut-être d’autres qui n’en ont pas. Mais c’est bien de voir de l’argent couler à nouveau, et c’est bon d’entendre un président parler qui ne fait pas grincer des dents les gens sensés à chaque mot prononcé. Pendant un certain temps là-bas, j’ai craint que tout l’argent ne reste bloqué au sommet et que la plupart d’entre nous ne voient plus d’argent.

Cela m’a énervé autant que tout ce que j’aurais pu lire ou entendre un jour donné alors que je luttais pour rester légèrement sain d’esprit jusqu’à ce que Trump soit démis de ses fonctions. Mais avec les fous qui se précipitent pour réquisitionner les nouvelles quotidiennes, il semble que certains jours, il n’y ait pas encore assez de changement.

Mais nous avons une chance d’améliorer les choses. Si nous restons concentrés, restons vigilants, garantissons le droit de vote, luttons pour des changements indispensables dans des domaines tels que les taux d’imposition et le foutu flibustier, nous pourrions peut-être améliorer ce siècle abandonné par Dieu.

Alors, et alors seulement, je pourrais devenir un vieil homme moins grincheux. Peut-être alors, je pourrais mourir en pensant que la planète pourrait être sauvée, et la race humaine avec elle.

Cela signifierait que nous devrions mériter d’être sauvés, et ce siècle jusqu’à présent n’a pas fait grand cas de ce que nous faisons.

_______