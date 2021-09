“Pas peur” Bruno Fernandes fait une promesse aux fans de Man Utd après un malheur au stylo

Bruno Fernandes insiste sur le fait qu’il tirera les pénalités à venir “sans aucune peur ni crainte” malgré son tir au but manqué qui a vu Manchester United s’incliner à domicile contre Aston Villa samedi.

Les meneur de jeu portugais a eu la chance d’égaliser les procédures à Old Trafford quelques instants après que Kortney Hause ait mis Villa en tête à la 88e minute. Mais Fernandes, qui avait marqué 21 de ses 22 précédents penaltys pour les Diables rouges, a envoyé le ballon haut au-dessus de la barre et Villa a tenu bon pour une célèbre victoire 1-0.

Uni le patron Ole Gunnar Solskjaer a soutenu Fernandes et a refusé de dire si Cristiano Ronaldo prendrait le prochain coup franc. Cependant, le simple présence du coéquipier international du joueur de 27 ans ajoute inévitablement une signification supplémentaire à chaque pièce arrêtée manquée.

Écrivant sur Instagram, Fernandes a déclaré: “Personne n’est plus frustré et déçu que moi d’avoir raté le penalty et la défaite qui en a résulté.

« J’ai toujours assumé mes responsabilités et je les ai toujours embrassées sous pression dans des moments comme celui-ci. Aujourd’hui, j’ai échoué. Mais j’ai fait un pas en avant et j’ai relevé le défi avec la même ambition et la même responsabilité que lorsque, à de nombreuses autres occasions, le ballon s’est retrouvé dans le filet.

« Les critiques et les opinions contrastées font partie intégrante du football. J’ai appris à vivre avec, même à les utiliser pour me conduire. Je considère tout cela comme une partie très importante de mon engagement à ne jamais cesser d’essayer de m’améliorer et de devenir le meilleur joueur possible, pour moi et pour l’équipe.

“Aujourd’hui, j’ai repris la responsabilité qui m’a été confiée presque depuis que j’ai rejoint United. Je le reprendrai sans aucune crainte ni crainte chaque fois que je le solliciterai.

Des chants de ‘Bruno’ ont résonné autour d’Old Trafford à la fin du match, et Fernandes a ajouté : « Merci pour tout votre soutien après le coup de sifflet final ! Vous entendre chanter mon nom dans le stade était très émouvant…

«Je reviendrai plus fort pour moi, car ce sont les normes auxquelles je me tiens. Mais surtout pour mes coéquipiers et nos fans qui nous ont toujours soutenus. »

Glazer donne des raisons d’être joyeux

Pendant ce temps, Joel Glazer a donné aux fans de Manchester United plus d’optimisme concernant les transferts après avoir pris la parole lors d’une réunion du forum des fans vendredi.

copropriétaire de United, parler par liaison vidéo dans un appel de deux heures des États-Unis, a admis que les propriétaires étaient «satisfaits» du déroulement du mercato estival.

United a ajouté Jadon Sancho dans un contrat de 73 millions de livres sterling avec le Borussia Dortmund. Cet accord répondait au besoin d’Ole Gunnar Solskjaer d’avoir un ailier droit. Le club est ensuite allé chercher un accord conclu pour le défenseur central Raphael Varane.

L’homme du Real Madrid a coûté environ 41 millions de livres sterling, tandis que Tom Heaton était une signature de transfert gratuit. Cristiano Ronaldo est ensuite arrivé pour la modique somme de 13,5 millions de livres sterling. Cela a porté les dépenses estivales de United à environ 127,5 millions de livres sterling.

L’activité de transfert de United était certainement une plume dans le chapeau du directeur du football récemment nommé John Murtough.

Et Glazer a donné aux offres une référence élogieuse, avant de révéler qu’il y en aurait d’autres à venir.

Glazer a déclaré : « La chose la plus importante est toujours le succès sur le terrain. Nous sommes très contents de l’été. On peut toujours s’améliorer. Il y a toujours plus de travail à faire.

