‘Pas plus sûr à 60 pieds que 6 pieds’ ⋆ .

Une nouvelle étude du Massachusetts Institute of Technology conteste les principales mesures d’atténuation du COVID-19 de l’année écoulée, affirmant que la règle largement acceptée de «distance sociale» de six pieds est plus ou moins dénuée de sens dans les environnements intérieurs.

L’étude, rédigée par le professeur de génie chimique du MIT Martin Bazant et le professeur de mathématiques appliquées John Bush, «caractérise[s] l’évolution de la concentration de gouttelettes chargées d’agents pathogènes dans une pièce bien mélangée et le risque d’infection associé pour ses occupants.

Les rassemblements en salle ont été l’une des cibles les plus agressives des mesures d’atténuation du COVID-19 au cours de l’année écoulée. Les responsables de la santé ont averti que les personnes qui se rassemblent à l’intérieur courent un risque important d’infection au COVID-19. Les autorités du monde entier ont exigé à la fois que les limites d’occupation des installations et des espaces publics soient fortement réduites et que les individus devraient maintenir des espaces stricts de 72 pouces entre eux lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur.

Ces réglementations ont notamment conduit à des fermetures généralisées d’écoles pendant plus d’un an, ainsi qu’à une réduction significative de l’activité économique, en particulier dans les restaurants, les bars, les théâtres et les lieux de divertissement en direct.

Bazant et Bush, dans leur nouvelle étude, suggèrent que la règle des six pieds n’est en grande partie pas pertinente et que les individus risquent de contracter le virus même s’ils sont dix fois plus éloignés d’un individu infectieux.

L’étude note que les gouttelettes respiratoires supposées être les principaux émetteurs de COVID-19 sont disponibles dans de nombreuses tailles, de grandes à petites. «En présence d’une ambiance calme, [smaller droplets] s’installer au sol; cependant, dans un environnement bien mélangé plus typique d’un espace ventilé, des gouttes suffisamment petites peuvent être suspendues par le flux d’air ambiant et mélangées dans toute la pièce jusqu’à ce qu’elles soient éliminées par la sortie de ventilation ou inhalées. »

Selon les modèles d’espaces «fermés et bien mélangés», affirment les auteurs, les agents pathogènes sont «uniformément répartis» dans l’environnement local. «Dans de tels espaces bien mélangés, on n’est pas plus à l’abri des agents pathogènes en suspension dans l’air à 60 pieds que 6 pieds», indique l’étude.

Atteint pour commenter, Bush a déclaré à Just the News que leur étude indique «qu’on ne peut pas faire de déclarations radicales sur la réouverture».

«Chaque espace doit être évalué au cas par cas», a-t-il déclaré. «Notre étude fournit un moyen rationnel de faire une telle évaluation. Plus important encore, cela indique qu’il faut limiter le temps passé dans un espace intérieur donné, dans une mesure déterminée par les paramètres physiques pertinents. »

Bush a souligné que, quelles que soient leurs conclusions sur la distanciation sociale, lui et son co-auteur sont fermement convaincus que les masques sont une partie nécessaire de la réponse au COVID-19.

Qu’une personne se trouve à six pieds ou à 60 pieds d’une personne infectée, «les masques en protègent une aux deux distances», a-t-il affirmé.

Dans l’article, «nous soulignons que le port d’un masque est une mesure de sécurité extrêmement efficace», a-t-il déclaré. «Notamment, les masques filtrent à la fois l’agent pathogène sortant d’un individu infecté et l’air inhalé par une personne sensible.»

Bazant, quant à lui, a déclaré à CNBC que lui et Bush avaient conclu que «de nombreux espaces qui ont été fermés n’ont en fait pas besoin de l’être».

«Souvent, l’espace est suffisamment grand, la ventilation est suffisamment bonne, le temps que les gens passent ensemble est tel que ces espaces peuvent être exploités en toute sécurité même à pleine capacité et le soutien scientifique pour une capacité réduite dans ces espaces n’est vraiment pas très bon ,” il a dit.

Bazant a en outre critiqué l’utilisation généralisée des masques d’extérieur comme étant “un peu fou”, déclarant au réseau d’information que “si les gens gardent une distance raisonnable d’environ 3 pieds à l’extérieur, je me sens assez à l’aise avec cela même sans masque, franchement.”

Les chercheurs ont déclaré que «par-dessus tout» l’étude «montre clairement l’inadéquation de la règle des six pieds dans l’atténuation de la transmission des maladies aéroportées à l’intérieur, et offre une alternative rationnelle et physiquement informée pour gérer la vie à l’époque du COVID-19.»

On ne sait pas avec certitude si l’étude conduira ou non à des changements dans les principales lignes directrices de distanciation sociale. Les Centers for Disease Control and Prevention, qui continuent d’insister sur une règle de distance sociale d’au moins 1,80 mètre, n’ont pas fourni de commentaires à temps pour la publication.

Bazan, quant à lui, a déclaré à CNBC que les autorités de santé publique, y compris le CDC, «n’ont jamais vraiment fourni de justification pour [social distancing rules], ils viennent de dire que c’est ce que vous devez faire.

D’autres autorités de santé publique ont agi ces dernières semaines pour assouplir leurs règles de distanciation sociale. Le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré cette semaine qu’il prévoyait de lever son mandat de distanciation sociale d’ici l’été.

La principale cérémonie annuelle de remise des prix de la musique au Royaume-Uni, les Britanniques, devrait avoir lieu le mois prochain sans masques ni règles de distanciation sociale.

Et le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, a suggéré cette semaine que les mandats de masquage et de distanciation sociale de la ville pourraient être levés en juillet de cette année, en fonction du nombre de vaccinations de la ville à ce stade.