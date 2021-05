Pas pour la première fois, Kimi Raikkonen n’a pas “ bu le verre ”

Kimi Raikkonen a partagé sa frustration à la fin du Grand Prix de Monaco après que son tuyau d’arrosage se soit déconnecté et qu’il ne puisse pas s’hydrater pendant la course.

Le champion du monde 2007 a déjà eu ce problème, dans un va-et-vient bruyant avec son ingénieur Ferrari lors du Grand Prix de Hongrie 2018, qui est devenu depuis un moment comique parmi les fans de Formule 1.

Dimanche, Raikkonen avait tenté de reconnecter la conduite d’eau sur le tour de formation, prenant une longue période de temps à Rascasse pour essayer de résoudre le problème, mais en vain.

«Encore une chose: cette pipe à boisson f ****** s’est détachée à nouveau sur le tour de formation et c’est dans mon dos pendant toute la course que j’ai f ****** filtrer, donc je ne sais pas comment c’est Il a été si difficile de le connecter correctement », a déclaré Raikkonen sur la radio de son équipe après que le drapeau à damier eut baissé à Monaco.

Antonio Giovinazzi a marqué le premier point de l’équipe de la saison à Monaco, Raikkonen parvenant à grimper de trois places en exécutant un overcut pour se retrouver juste derrière son coéquipier en P11.

Avec la stratégie payant quelques dividendes, dans le style typique de Kimi, il n’était pas trop agité car ses efforts n’ont rapporté aucun point sur la journée.

“Je ne pense pas que cela fasse une différence pour le résultat final”, a déclaré Raikkonen aux journalistes. «Nous avons gagné quelques places, bien sûr, mais il est impossible de doubler ici. La voiture devant vous peut rouler aussi lentement qu’elle le souhaite et vous ne pouvez toujours pas la dépasser. Mais nous avons essayé. Il ne s’est pas passé grand chose. Normal pour Monaco.

«Bien sûr, c’était un tracé de piste très spécial ici [at Monaco] et nous avons bien fait ce week-end. Voyons ce que la prochaine course apporte maintenant.

Cette prochaine course sera le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, qui est toujours un circuit de rue mais avec des caractéristiques complètement différentes de ce qui était présenté à Monaco – avec un tracé à grande vitesse et de nombreuses opportunités de dépassement.

Raikkonen espère qu’Alfa Romeo sera plus compétitive qu’elle ne l’avait été tout au long de 2020, mais il y a encore des progrès à faire avec l’équipe.

“Là, le tracé avec la longue ligne droite est bien sûr assez différent”, a ajouté le Finlandais. «Mais il vaut mieux montrer quelque chose que pas. Espérons que nous pourrons être compétitifs.

«Nous sommes mieux lotis que l’an dernier. Mais nous devons encore nous améliorer un peu ici et là pour être toujours là-haut. Ensuite, je suis sûr que nous marquerons plus de points. »

