Pas pressé de devenir une petite banque financière: Fino Payments Bank

Les banques de paiement ne seront pas affectées de manière nageuse à cause du Covid, a déclaré Gupta.

La Fino Payments Bank (FPBL) se concentre sur sa croissance et n’a «pas hâte» de se convertir en une petite banque financière (SFB), car elle ne veut pas se lancer dans le secteur des prêts à haut risque en ce moment au milieu de la pandémie de Covid .

La banque décidera de se convertir en SFB après que la Reserve Bank of India aura défini les directives spécifiques et que l’écosystème bancaire global, en particulier le côté des actifs, se stabilisera.

«À l’heure actuelle, si vous me le demandez, les entreprises de crédit vivent leur propre souffrance. En particulier, les petites banques financières sont confrontées à des défis en raison du portefeuille de microfinance. Nous devrons donc voir comment les activités de prêt évoluent après la pandémie. Et, en tant que banque de paiement, nous nous en tirons plutôt bien. Il n’y a pas de risque de prêt en tant que tel, ce qui est bien », a déclaré Rishi Gupta, directeur général et PDG, à FE.

«Pour l’instant, nous sommes satisfaits de ce que nous faisons. Et nous voulons développer cela. Nous devrons attendre à la fois les directives sur les licences à venir ainsi que les choses post-Covid pour se stabiliser du côté des actifs. Ce n’est qu’après cela que nous déciderons », a souligné Gupta.

Le mois dernier, la RBI a doublé la limite maximale de fonds que les titulaires de comptes de paiements bancaires peuvent conserver dans leurs comptes à Rs 2 lakh. «Nous sommes assez heureux. La mesure du RBI nous aidera à fournir plus de services à nos clients. À l’heure actuelle, nous sommes très satisfaits de la banque de paiement et notre objectif est de la rendre plus grande et meilleure. Nous n’envisageons aucun changement du côté des actifs pour le moment… Les actifs sont devenus des activités à plus haut risque en ce moment », a déclaré le directeur général.

FPBL était devenu rentable au niveau opérationnel au cours de l’exercice 2019-20. “Depuis lors, les bénéfices et les revenus ont augmenté chaque trimestre”, a déclaré le directeur général, ajoutant qu’au cours des quatre dernières années, le volume d’affaires de la banque avait augmenté de 9 à 10 fois. À la fin de mars 2021, la valeur totale mensuelle de la transaction, y compris les modes numériques et non numériques, était d’environ Rs 14000 crore contre Rs 8 500 crore l’année dernière.

«Le chiffre de nos transactions mensuelles était en baisse en avril en raison de la deuxième vague Covid et des blocages. Le chiffre en mai est meilleur qu’en avril. Et je pense qu’à mesure que le nombre de nouvelles infections continue de baisser, de plus en plus de personnes se rétablissent et se font vacciner, ce nombre recommencera à augmenter. Les banques de paiement ne seront pas affectées négativement à cause du Covid », a déclaré Gupta.

