“ Pas question ” – Graham Potter ne sera pas autorisé à partir au milieu des liens de Tottenham, a déclaré le chef de Brighton, qui pense que le patron de Seagulls ne serait pas intéressé par le poste des Spurs

Graham Potter ne serait pas autorisé à quitter Brighton au milieu des spéculations le liant à Tottenham, a déclaré le directeur général des Seagulls.

Potter a signé un accord de quatre ans en 2019 et a stabilisé davantage Brighton dans l’élite, ce qui a conduit à des spéculations sur sa nomination en tant que remplaçant permanent de Jose Mourinho.

Potter est devenu le favori des bookmakers pour le post des Spurs cette semaine

Il est entendu qu’il n’y a eu aucun contact des Spurs au sujet de l’acquisition des services de Potter, mais Barber insiste sur le fait que toute approche ne serait pas la bienvenue et s’attend à ce que Potter reste à l’Amex “ pendant de nombreuses années à venir ”.

Il a déclaré à l’Argus: «Nous n’avons aucun désir de perdre Graham.

«Graham est très heureux ici. Nous sommes ravis du travail qu’il fait, du travail que fait le personnel autour de Graham, donc en ce qui nous concerne, il n’y a absolument aucun moyen de permettre à Graham de partir pour le moment.

«Je ne pense pas non plus qu’il y ait un intérêt de la part de Graham, je pense qu’il est très content de ce qu’il fait et nous sommes ravis de ce qu’il fait pour nous.

Brighton a publié une réponse provocante sur l’avenir de Potter

«Je pense qu’au cours des deux dernières saisons, les gens ont vu les progrès que nous avons réalisés en termes de style de football et de qualité de nos performances contre des équipes qui ont des équipes bien plus chères que nous et dont une partie très importante est en baisse. au travail de Graham et de son équipe.

«Nous sommes donc ravis de lui et nous nous attendons à ce qu’il soit ici pendant de nombreuses années.

«Personne n’a été en contact avec moi et je ne m’attendais pas à ce qu’ils le soient.»

Potter a rejoint les Seagulls en 2019 et a impressionné par son style de jeu, même si les résultats n’ont pas toujours suivi.

Les Spurs recherchent un nouveau patron après avoir limogé Mourinho le mois dernier, Ryan Mason étant temporairement chargé jusqu’à la fin de la saison.