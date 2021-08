L’ancien chef du parti du Brexit, Nigel Farage, a fustigé les relations de l’administration Biden avec le Royaume-Uni au milieu de l’évacuation d’Afghanistan, affirmant qu'”il n’y avait aucun moyen” que le parlement vote pour coopérer militairement avec les États-Unis sous une administration Biden ou Harris.

Farage a été interrogé mardi par Fox News sur l’apparence des États-Unis sur la scène mondiale. “Jamais été pire”, a-t-il déclaré. « Je veux dire, nous sommes à vos côtés depuis 20 ans. Nous sommes un pays plus petit que l’Amérique, mais le Royaume-Uni a investi le même argent et subi les mêmes pertes humaines. Et nous n’avons jamais chipoté à ce sujet. Nous avons compris les raisons de la mission.

« Et nous aussi, après 20 ans, nous étions fatigués d’être là, mais la façon dont vous vous retirez, la méthode par laquelle vous vous retirez, est tout aussi cruciale dans une opération militaire que la façon dont vous y entrez.

«Et pour le président Biden, unilatéralement, sans consultation avec nous ou le reste des alliés de l’OTAN, juste pour annoncer que l’Amérique va, pour effectivement hisser le drapeau blanc aux talibans, pour voir cette prise de contrôle dramatique de ces barbares du pays … à droite maintenant, pourquoi ferions-nous confiance aux États-Unis dans une mission internationale, étant donné qu’ils prennent des décisions sans consulter leurs amis les plus proches ? »

Farage a critiqué l’administration Biden pour avoir trahi le Royaume-Uni et “nous avoir traité avec mépris” lors du retrait d’Afghanistan.

“Le problème à moyen terme est la résurgence de la terreur internationale, preuve déjà que les groupes djihadistes extrémistes du monde entier se sont réjouis de ce que les talibans ont fait en Afghanistan”, a déclaré Farage à Fox News.

Au cours de « ces dernières années, nous n’avons pas vu d’atrocités terroristes majeures en Occident », a-t-il ajouté. «Mais s’ils recommencent et que nous commençons à penser, eh bien, comment repartir et essayer d’arrêter ces cellules qui propagent la terreur internationale ? Comment faire avec les Américains ? Comment pouvons-nous le faire avec un allié qui nous méprise et nous trahit et, par surcroît, beaucoup de nos propres citoyens ?

«Certes, s’il s’agit d’une administration Biden ou Harris, honnêtement, il n’y a aucun moyen, il n’y a aucun moyen qu’un parlement britannique vote actuellement pour une coopération militaire avec l’Amérique dirigée par cette administration. Et c’est une chose très triste à dire, car depuis 1917, le Royaume-Uni et l’Amérique ont été côte à côte dans pratiquement tous les conflits majeurs.

« Nous avons été les alliés les plus proches en termes d’action militaire, en termes de partage de renseignements, en termes de culture, en termes d’affaires. Vous ne pourriez pas avoir un meilleur allié au monde. Et pour le moment, je suis désolé, mais il n’y a aucun moyen que nous puissions entrer dans une autre opération avec vous.