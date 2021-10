Alex Albon est catégorique sur le fait que Pierre Gasly ne méritait pas une pénalité pour avoir heurté Fernando Alonso au départ du GP de Turquie.

Le Français a obtenu un solide résultat à Istanbul Park, franchissant la ligne en P6 pour marquer huit points cruciaux pour AlphaTauri, et les choses auraient pu être encore meilleures.

Il a terminé à un peu plus de deux secondes de la Mercedes de Lewis Hamilton et aurait sûrement battu l’homme Mercedes sans une pénalité de cinq secondes qu’il a dû purger dans les stands.

Une telle pénalité lui a été infligée pour un incident au virage 1 au cours duquel il a heurté Fernando Alonso, provoquant une vrille et une chute du pilote Alpine à l’arrière du peloton.

Gasly a déclaré qu’il était pris en sandwich entre son rival du milieu de terrain et Sergio Perez et qu’il n’avait nulle part où aller et, même si l’Espagnol ne l’en blâmait pas, les stewards l’ont fait.

À propos de la collision, le verdict des commissaires était le suivant : « Gasly a essayé de négocier le virage 1 avec [Sergio] Perez à l’intérieur et Alonso à l’extérieur.

« Alonso était légèrement devant Gasly à la sortie du virage lorsque les deux voitures sont entrées en contact, faisant partir Alonso en tête-à-queue.

« Les commissaires ont déterminé que Gasly était principalement responsable de la collision car il n’a pas laissé assez d’espace pour Alonso à l’extérieur.

« Il convient également de souligner que les commissaires sportifs ne considèrent pas cet incident comme un contact inévitable au virage 1 entre deux voitures, car Gasly n’était pas pris en sandwich entre deux voitures lorsqu’il a touché la voiture d’Alonso. »

Albon, qui a remplacé Gasly chez Red Bull en 2019, estime que c’était un appel dur et que l’AlphaTauri n’a vraiment rien fait de mal.

Il dit également qu’une marge de manœuvre supplémentaire aurait dû être donnée par les commissaires sportifs car c’était le premier tour de la course qui se déroulait dans des conditions difficiles.

« Pas question, pas pour moi » il a dit sur la chaîne YouTube officielle de F1.

« Eh bien, tout d’abord, c’est cette règle non écrite : premiers virages, premiers tours, les commissaires ont tendance à adopter une approche assez raisonnable des choses – une politique de« laissez-les courir ».

« Pour moi, c’est autant ‘laissez-les courir’ que possible, dans un sens que Checo a pris un bon départ et il a mis le nez dans le jeu, comme il a le droit de le faire.

« Pierre lui laisse l’espace. Évidemment, se fait prendre en sandwich, comme il le dit à la radio, mais plus que tout, je ne sais pas ce que les stewards attendaient de Pierre.

« La seule chose à laquelle je pourrais dire ou penser à laquelle ils pensent, c’est qu’il a laissé un peu trop d’espace entre lui et Checo.

« Mais honnêtement, dans ces conditions, quand vous avez une voiture qui entre à l’intérieur comme ça, vous n’allez pas leur donner la largeur exacte de la voiture. Vous allez leur donner une largeur de voiture et un peu plus.