Pas seulement Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, d’autres cryptos voient également un déclin progressif; L’interdiction de la Chine ajoute à la chute

La capitalisation boursière de 9 944 pièces en existence avait contracté 38%, passant de 2,5 billions de dollars le 12 mai à 1,5 billion de dollars au moment du dépôt de ce rapport. (Fichier photo)

Environ un jour depuis que la Chine a interdit à ses fournisseurs de services financiers et de paiement d’offrir des services de crypto-monnaie, Bitcoin est tombé à 31663 $ mercredi soir – le plus bas depuis le 28 janvier 2021. Mais la baisse n’était pas seulement du prix de Bitcoin et ni pour une seule journée en raison de l’interdiction. Le dernier graphique de prix sur sept jours des 30 ou 40 meilleurs cryptos, disons, indique qu’une majorité d’entre eux diminuent progressivement, notamment Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, Cardano, Polkadot, Internet Computer, Bitcoin Cash, Uniswap, Litecoin, etc. selon les données de CoinMarketCap. En termes de capitalisation boursière totale de 9 944 pièces existantes, la valeur était passée de 38%, passant de 2,5 billions de dollars le 12 mai à 1,5 billion de dollars au moment du dépôt de ce rapport.

“La correction était prévue depuis longtemps et s’est limitée uniquement à l’interdiction de la cryptographie en Chine. La correction était attendue au cours des deux derniers mois, car l’argent avait déjà commencé à sortir du Bitcoin depuis que ses prix avaient grimpé en flèche. Historiquement, nous assistons à une première baisse de Bitcoin, suivie d’une reprise d’autres pièces comme les pièces Ethereum et Binance, etc. Le marché à ce stade recherchait des nouvelles négatives qui pourraient agir comme un déclencheur. Ici, l’interdiction de la Chine semble être ce déclencheur », a déclaré Edul Patel, PDG et cofondateur de Mudrex à Financial Express Online.

Le prix du Bitcoin avait baissé la semaine dernière et s’établissait à 42185 dollars tôt lundi avant de revenir à 45000 dollars. La baisse avait coïncidé avec le tweet du PDG de Tesla, Elon Musk, dimanche, suggérant que Tesla vendrait ses avoirs en Bitcoin ou l’aurait peut-être déjà vendu – en réponse à un tweet avec la poignée @CryptoWhale. Cependant, tôt lundi, Musk a précisé que Tesla «n’avait vendu aucun Bitcoin». Cela avait conduit à une certaine reprise du prix du Bitcoin.

«Pour la majeure partie de cette année, nous pouvons nous attendre à ce que Bitcoin soit limité entre 45k et 55k, atteignant 70k $ et chutant également à 35 $; entre. Nous avons étudié le flux d’achat institutionnel et l’intention de commande et observé une très forte pression d’achat autour de 35 000 $, 40 000 $ et 45 000 $ dans cet ordre. Cela signifie que dès que le prix commence à descendre en dessous de 45, les acheteurs ont tendance à s’installer et à capitaliser. À mon avis, la correction actuelle est bonne pour l’industrie et aidera à éliminer beaucoup de bruit qui s’est accumulé », a ajouté Patel.

La volatilité des prix des crypto-monnaies a conduit à une nouvelle prudence parmi les gestionnaires de fonds à l’égard de l’avenir des crypto-monnaies en tant que classe d’actifs. Selon un rapport du Financial Times, «Notre position avec les clients est la règle du pôle de 10 pieds: éloignez-vous de cela… Je ne pense pas que la Fed et les autres régulateurs sont fans de la structure actuelle du marché des crypto-monnaies», a déclaré Jason Pride, Directeur des investissements de la fortune privée chez Glenmede. Rob Sharps, président et responsable des investissements chez T Rowe Price, a déclaré à la publication que «la crypto a un impact sur les marchés financiers, et nous sommes des experts des marchés financiers. En fin de compte, les mandats que nous gérons pour nos clients ne sont pas bien adaptés pour investir dans les crypto-monnaies, et nous reconnaissons le niveau élevé de spéculation dans ce domaine. »

Néanmoins, les experts en cryptographie voient l’impact de l’interdiction de la Chine à court terme. «La décision de la Chine d’interdire aux banques et aux institutions financières d’offrir des services aux entreprises de crypto-monnaie aura un effet modérateur sur les prix des crypto-monnaies et la capitalisation boursière à court terme. Actuellement, les altcoins et les pièces meme augmentent au détriment du bitcoin. Tôt que tard, la frénésie des pièces de monnaie mème s’éteindrait. Les prix d’Ethereum devraient évoluer en fonction de la valeur qu’ils apportent aux paiements, au système bancaire central et aux entreprises, tandis que Bitcoin continuerait d’avoir des fluctuations sauvages à court terme », a déclaré Sharat Chandra, experte en blockchain, IET Future Tech Panel. Express en ligne.

D’autre part, les investisseurs et les passionnés de crypto en Inde sont optimistes quant à la constitution annoncée d’un nouveau panel gouvernemental qui cherche à réglementer les crypto-monnaies en tant qu’actifs numériques. “ Réguler, ne pas interdire ” a été le refrain courant de la communauté crypto indienne. Le gouvernement, dans sa sagesse, semble avoir pris conscience du potentiel présumé de l’industrie de la cryptographie. L’Inde compte actuellement plus de 4,2 millions de développeurs de chaînes de blocs, selon les estimations du secteur.

