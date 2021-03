Pas seulement Bitcoin, le passage de Visa aux règlements basés sur la cryptographie déclenche une hausse des prix pour Ethereum, Bitcoin Cash

Bitcoin est actuellement le plus grand service financier avec une capitalisation boursière de plus de 1000 milliards de dollars, devant JPMorgan Chase, Visa, Mastercard, PayPal et autres.

Quelques heures après que la société de services financiers Visa a annoncé l’adoption de la crypto-monnaie pour régler les transactions sur son réseau de paiement, les prix non seulement du Bitcoin, mais d’autres ont également connu une hausse décente. Visa lundi matin avait déclaré qu’il s’agissait du premier réseau de paiement à régler les transactions à titre pilote à l’aide d’un stablecoin appelé USD Coin, ce qui signifie que sa valeur est directement liée au dollar américain. Après l’annonce, alors que Bitcoin a récupéré au-delà de son record d’une semaine de 58000 dollars, Ethereum a bondi de plus de 8% et Bitcoin Cash a augmenté de plus de 6%, sur la base des données de Coindesk.

«Finalement, nous verrons d’autres institutions financières permettre la même chose. Après tout, Bitcoin est le seul système au monde qui fonctionne de manière transparente au cours de la dernière décennie sans s’arrêter une seconde, ce qui a surpris toutes les institutions financières. Cela parle du niveau de sécurité et des progrès technologiques offerts par les crypto-monnaies », a déclaré Kumar Gaurav, fondateur et PDG de la plate-forme de crypto-banque Cashaa à Financial Express Online.

Le prix du Bitcoin est passé de 55 438 $ au moment de l’annonce de Visa (9 h GMT) à 59 243 $ au moment du dépôt de ce rapport, contre 58 000 $ qu’il a touché pour la dernière fois le 22 mars 2021. De même, Ethereum est passé de 1 698 $ à 1842 $ et Bitcoin Cash est passé de 500 $ à 532 $, au moment de la publication. Outre Visa, les institutions et les entrepreneurs tels que Mastercard, BlackRock, PayPal, Square, Elon Musk de Tesla, Jack Dorsey et bien d’autres se sont engagés ou ont essayé les crypto-monnaies. PayPal avait annoncé mardi que ses clients américains seraient en mesure de convertir leur Bitcoin, Ethereum, Litecoin ou Bitcoin Cash en dollars américains pour finaliser la transaction.

Surtout, Bitcoin est actuellement le plus grand service financier avec une capitalisation boursière de plus de 1000 milliards de dollars, devant JPMorgan Chase, Visa, Mastercard, PayPal et autres, selon CompaniesMarketCap. «Nous ne pouvons pas ignorer le fait que la capitalisation boursière globale du Bitcoin est supérieure à la capitalisation boursière combinée de Visa, MasterCard et de toutes les principales banques indiennes. Cela met en évidence son niveau de pénétration existant. Avec la dernière déclaration du ministre des Finances, même nous sommes sûrs que le gouvernement indien comprend qu’il s’agit d’une révolution des paiements qui est bien en avance sur l’étape de validation maintenant », a ajouté Gaurav.

La semaine dernière, le gouvernement avait rendu obligatoire pour les entreprises en Inde traitant des monnaies virtuelles de divulguer les profits ou les pertes encourus sur les transactions cryptographiques, le montant des cryptos qu’elles détiennent et les dépôts ou avances de toute personne dans le but de négocier ou d’investir dans la crypto-monnaie dans leurs bilans. En réponse à une question récemment posée dans le Rajya Sabha, le ministre d’État aux Finances, Anurag Singh Thakur, avait déclaré qu’indépendamment de la nature de l’entreprise, le revenu total imposable inclurait tous les revenus provenant de quelque source que ce soit et que les gains découlant de la le transfert de crypto-monnaies / actifs est soumis à l’impôt au titre des revenus. De plus, la fourniture de tout service, si elle n’est pas spécifiquement exonérée, est taxable sous la TPS et aucun service lié à l’échange de crypto-monnaie n’a été exonéré. Cela indique que les gains cryptographiques sont imposables en tant que revenu tandis que la TPS est applicable sur les services par les échanges cryptographiques.

Les suggestions / recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier / investir dans des crypto-monnaies.

