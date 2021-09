Pas seulement Bitcoin, Twitter travaille également à ajouter une adresse Ethereum pour la fonctionnalité Tip Jar

Actualités Bitcoin

AnTy3 septembre 2021

Comme nous l’avons signalé, Twitter a travaillé sur une fonctionnalité de basculement Bitcoin qui utilisera la solution de mise à l’échelle Lightning Network via LN à l’aide de l’application de paiement Strike.

Kayvon Beykpour, chef de produit chez Twitter et co-fondateur de Periscope, a reconnu cette décision en tweetant un panneau haute tension faisant référence à Lighting Network et un panneau “bientôt”.

Alessandro Paluzzi, qui a d’abord recherché de nouvelles fonctionnalités dans l’application et partagé la capture d’écran de BTC arrivant sur Twitter, également partagée par un rapport de MacRumors, a également partagé une autre capture d’écran jeudi soir qui a révélé que cela allait au-delà de Bitcoin.

Twitter pourrait également permettre aux adresses Ethereum d’être incluses dans les profils de réseaux sociaux pour recevoir des conseils, ce qui signifie qu’il ne sera pas nécessaire de lier un compte Strike au profil.

“Les gens enverront des paiements à l’adresse Ethereum que vous avez saisie ci-dessus”, lit-on sur l’une des captures d’écran.

“Toute adoption de la crypto est une bonne adoption”, a commenté le créateur de marché de la crypto @i.am.nomad en réponse à l’inclusion d’ETH avec BTC, qui a bouleversé certains des partisans de Bitcoin.

Si c’est pour les pourboires, alors une partie centrale est redevable au KYC (connaître votre client), et si ce n’est pas pour les pourboires, c’est juste une adresse et une biographie sur Twitter, qu’elle a depuis des années, donc ça n’a pas vraiment d’importance , il ajouta.

Récemment, le géant des médias sociaux a permis aux utilisateurs d’iOS aux États-Unis et au Canada de super suivre un groupe sélectionné de personnes aux États-Unis, une fonctionnalité qui sera déployée auprès des utilisateurs iOS du monde entier dans les prochaines semaines.

Cette fonctionnalité “Super Follow” permettra aux créateurs de générer des revenus en partageant du contenu réservé aux abonnés avec leurs abonnés.

Twitter prévoit également de tester de nouvelles fonctionnalités de “mode de sécurité” liées à la confidentialité, telles que la possibilité de modifier les listes d’abonnés et d’archiver les anciens tweets afin de donner plus de contrôle à ses utilisateurs.

