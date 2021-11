« Pas seulement sur les sponsors chinois »

Frédéric Vasseur admet que la signature d’Alfa Romeo de Guanyu Zhou a été en partie motivée par l’argent – mais pas entièrement.

Le jour exact qu’ils avaient indiqué, Alfa Romeo a publié deux bulletins d’information à 15 minutes d’intervalle, le premier annonçant qu’Antonio Giovinazzi quitterait l’équipe à la fin de sa troisième saison avec eux.

La poussière n’était pas encore retombée lorsqu’une autre mise à jour est arrivée, celle-ci confirmant l’attente généralisée que Guanyu Zhou prendra la place de l’Italien pour la campagne de Formule 1 2022 aux côtés de sa nouvelle recrue Valtteri Bottas.

Zhou a fait partie de l’Alpine Academy et un coureur de Formule 2 au cours des trois dernières saisons, terminant septième et sixième au classement et occupe la deuxième place, 36 points derrière Oscar Piastri, avec six courses du championnat de cette année.

Piastri est également un pilote junior alpin et ayant fait des progrès de carrière plus rapides que Zhou, qui a deux ans de plus, l’Australien pourrait être perçu comme la plus grande perspective à long terme en termes de talent.

Mais l’attrait de l’embauche du premier pilote chinois de F1 découle des avantages financiers qu’il est en mesure d’apporter grâce au parrainage, comme l’a reconnu le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Vasseur.

« Le côté financier ne peut pas être caché », a déclaré Vasseur à la BBC. « Au final, nos sponsors veulent aussi être heureux et développer leur engagement pour l’avenir.

« Le premier pilote chinois en F1 – c’est une méga nouvelle pour nous, pour l’entreprise, pour nos sponsors et aussi pour la F1 en général.

« Une équipe doit devenir durable à un moment donné. Il ne s’agit pas seulement des sponsors chinois, il s’agit de la visibilité que nous allons donner à nos partenaires actuels.

« La F1 aujourd’hui est un peu difficile. Si vous n’êtes pas dans les deux premiers plus Ferrari, l’exposition est très faible et c’est probablement le meilleur moyen pour nous de remonter dans le classement de l’exposition.

Cependant, Vasseur a insisté sur le fait que ce n’était pas la seule raison pour laquelle Zhou avait été embauché.

« Je ne sais pas s’il sera finalement champion ou pas en F2, mais cela ne changera pas le potentiel qu’il soit un favori face à d’autres gars très expérimentés », a-t-il ajouté.

« Il a également l’avantage d’avoir pu faire quelques journées d’essais cette saison en F1, donc il n’est pas à zéro kilométrage. »

Vasseur a déclaré que même si la promotion de Zhou au grand moment était une bonne nouvelle pour les Chinois, ils n’auraient pas voulu que cela se produise juste pour le plaisir.

« Pour la Chine, cela n’a aucun sens d’amener quelqu’un si le gars n’est nulle part [on performance]. Ils veulent réussir », a déclaré le Français de 53 ans.

« La chose la plus importante pour moi est qu’il est un gars intelligent parce qu’il s’améliore toujours d’année en année, fait toujours un meilleur travail et met tout en place. »