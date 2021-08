Pas seulement un changement de nomenclature

Bien que des inquiétudes puissent être soulevées quant à l’utilisation abusive potentielle d’un tel assouplissement, des dispositions anti-abus visant à contrôler les parties prenantes qui cherchent à surveiller directement une entreprise peuvent toujours être adoptées.

Par Harsh Maggon & Nehal Binani

Lors de son conseil d’administration du 6 août 2021, SEBI a approuvé en principe la suppression de la notion de « promoteur » et l’adoption de la notion de « personnes contrôlant » ou « actionnaires de contrôle ». Cela découle d’un document de consultation publié par SEBI le 11 mai 2021. Le facteur déterminant semble être l’évolution du paysage de la propriété des sociétés cotées en Inde, qui, selon SEBI, a connu une augmentation significative des participations détenues par les investisseurs institutionnels. Les sociétés cotées, dans lesquelles les investisseurs institutionnels détiennent un capital important, sont principalement gérées par des équipes de gestion professionnelles avec peu ou pas d’implication des investisseurs institutionnels dans le fonctionnement quotidien ; pour ces entreprises, la notion de promoteur est devenue obsolète.

La réglementation SEBI en vigueur définit un promoteur comme comprenant une personne (i) qui a été désignée comme telle dans un projet de note d’information ou est identifiée par l’émetteur dans le rapport annuel ; (ii) qui a le contrôle de la société ; ou (iii) conformément aux conseils, directives ou instructions desquels le conseil a l’habitude d’agir. Puisque le « contrôle » n’est qu’un des éléments de la définition, même une personne qui a cessé de contrôler une entreprise peut continuer à être qualifiée de promoteur. SEBI prescrit également un test différent pour déclassifier quelqu’un en tant que promoteur. Entre autres exigences, la participation d’un promoteur existant devra descendre en dessous de 10 % pour que ce promoteur cesse d’être classé promoteur, et ce malgré l’acquisition du contrôle par un nouvel actionnaire et le classement promoteur.

Outre la création d’une asymétrie juridique (où la barrière d’entrée pour devenir promoteur et la barrière de sortie pour être déclassé en tant que promoteur sont différentes), cela a plusieurs conséquences inattendues sur le fonctionnement des sociétés cotées, y compris dans des scénarios extrêmes (mais pas tout cela rare de nos jours) sur la capacité des sociétés cotées à lever des capitaux si le promoteur ne contrôlant pas est qualifié de défaillant volontaire ou de délinquant économique fugitif. Un changement de loi qui reconnaît une « personne en contrôle » cherche à adopter le dynamisme du concept de « contrôle » et devrait créer une meilleure symétrie. Il est conforme à la jurisprudence internationale et, espérons-le, éliminera l’influence disproportionnée que les promoteurs (sans contrôle) peuvent avoir sur les opérations d’une entreprise.

Bien que SEBI ait noté la nécessité de consulter des organes statutaires comme le MCA, le RBI et l’IRDAI, les résultats de cet exercice de recherche de consensus dicteront la manière dont les différentes lois fonctionneront de manière transparente ; par exemple, comment l’IRDA traitera-t-elle les exigences minimales d’actionnariat du promoteur/groupe de promoteurs dans un assureur ? Le SEBI devra également réfléchir à certaines questions pertinentes impliquant ses propres réglementations ; par exemple, lorsqu’un investisseur privé ou institutionnel a acquis une participation majoritaire et a mis en place une direction professionnelle pour gérer le fonctionnement quotidien de l’entreprise (comme c’est la pratique avec de tels investisseurs), SEBI serait-elle disposée à diluer les responsabilités qui s’attachent aux promoteurs (en vertu des lois existantes) et qui peuvent s’appliquer aux « personnes sous le contrôle » en vertu du nouveau régime. Cela devient plus pertinent dans les entreprises qui n’ont aucune personne identifiée aux commandes (comme avec la vague de nouvelles entreprises technologiques qui ont été cotées) – SEBI cherchera-t-il à attribuer des responsabilités supplémentaires au conseil d’administration et à la gestion de ces entreprises ? Dans tous ces scénarios, SEBI peut vouloir se demander si le recours à la « personne ayant le contrôle » pour les responsabilités liées à l’entreprise (comme les divulgations incorrectes dans les documents d’offre) doit être conservé ou si nous sommes maintenant bien placés pour épingler la responsabilité au conseil d’administration et gestion de telles omissions.

Bien que des inquiétudes puissent être soulevées quant à l’utilisation abusive potentielle d’un tel assouplissement, des dispositions anti-abus visant à contrôler les parties prenantes qui cherchent à surveiller directement une entreprise peuvent toujours être adoptées.

Il va sans dire que tout changement dans le concept de promoteur nécessitera des modifications à presque tous les règlements sur les valeurs mobilières. Les modifications devront être contextualisées pour chaque instance (comme les modifications apportées aux lois sur l’équité peuvent ne pas s’appliquer de la même manière aux lois sur la dette) pour garantir que l’exercice ne devienne pas un simple remplacement de termes. Appeler le changement proposé de SEBI un simple changement de nomenclature sous-estimera grossièrement l’ampleur du mouvement.

Maggon est associé et Binani est associé, Trilegal

