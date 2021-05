Pas seulement une dispense de l’Accord sur les ADPIC, mais un transfert de savoir-faire également requis

Les grandes industries pharmaceutiques ne sont pas favorables au partage des droits et du savoir-faire nécessaires pour produire des vaccins, invoquant des problèmes de vol de propriété intellectuelle.

Par le Dr Amar Patnaik,

La vaccination rapide contre le COVID 19 est le seul espoir de mettre fin à la pandémie mondiale qui a fait plus de 3,4 millions de morts à ce jour. Les droits de propriété intellectuelle dont jouissent leurs fabricants dans le cadre du régime des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) de l’OMC constituent un obstacle à la production de masse de vaccins. Les grandes industries pharmaceutiques ne sont pas favorables au partage des droits et du savoir-faire nécessaires pour produire des vaccins, invoquant des problèmes de vol de propriété intellectuelle. L’Afrique du Sud et l’Inde ont proposé l’année dernière lors de la réunion d’octobre 2020 de l’Organisation mondiale du commerce qu’une renonciation à ces droits de brevet permettrait aux fabricants de produits pharmaceutiques du monde entier de fabriquer des vaccins en utilisant la même formule brevetée sans craindre d’être poursuivis légalement pour violation de propriété intellectuelle. . Cela aidera à répondre à la demande mondiale imminente de vaccins, de traitements et d’autres équipements.

Dérogation pour améliorer la production et la fourniture de vaccins

À l’échelle mondiale, la production annuelle de vaccins a fluctué entre 3,5 et 5,5 milliards de doses. L’assaut de la pandémie provoquée par Covid-19 a mis en évidence un défi formidable pour les producteurs de vaccins. On estime que d’ici la fin de 2021, la demande mondiale de vaccins atteindrait 14 milliards, ce qui nécessiterait une multiplication par plusieurs de la capacité actuelle.

En Inde, nous aurions besoin d’environ 168 crores (pour vacciner 60% seulement) doses contre lesquelles la capacité de production actuelle est de 7,6 crores doses qui devraient être augmentées à 13 crores. Mais même avec cette capacité accrue, il faudra 13 mois pour couvrir l’ensemble de la population – une période dont nous n’avons pas le luxe de profiter.

Compte tenu de la pénurie actuelle de vaccins, déjà croissante en Inde, qui doit vacciner ses 1,40 milliard d’habitants non pas avec une seule dose, mais deux doses dans la plupart des types de vaccins et pas seulement une fois cette année, mais peut-être chaque année par la suite et d’ailleurs, la majeure partie de l’Afrique a être vacciné également, par conséquent, un vaccin opportun et abordable continuerait d’être une préoccupation mondiale jusqu’à ce que tout le monde ait été vacciné. Afin de répondre à une demande mondiale aussi colossale, il est absolument nécessaire d’augmenter rapidement les lignes de fabrication et d’approvisionnement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des formes / souches persistantes et parfois plus virulentes du virus en raison de la possibilité de muter plusieurs fois.

Il y a des critiques mal conçues selon lesquelles l’assouplissement des réglementations ADPIC pourrait affecter la qualité des vaccins. L’assouplissement des droits de propriété intellectuelle des vaccins n’a aucun rapport avec sa qualité. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) gère un programme de pré-qualification Covid-19 pour vérifier la qualité des vaccins, où les producteurs sont tenus de soumettre leurs produits pour une évaluation approfondie. C’est comme un processus de filtration où les vaccins qui ne sont pas pré-qualifiés pour le programme de l’OMS sont tenus à l’écart des programmes comme Covax qui aspirent à l’équité vaccinale, en particulier dans les pays économiquement plus faibles. En outre, de nouveaux mécanismes d’assurance qualité sur site peuvent également être introduits. Les États-Unis d’Amérique ont répondu à l’appel mondial et ont appuyé un assouplissement temporaire des obligations fiduciaires des vaccins Covid-19.

La renonciation ne suffit pas

L’accélération de la production de vaccins n’est pas uniquement centrée sur la question des droits de propriété intellectuelle. La renonciation aux ADPIC est une étape importante, mais elle doit être soutenue par le transfert de technologie, le partage du savoir-faire et également un accès accru aux matières premières nécessaires à la production de vaccins. Le pool d’accès à la technologie Covid-19 (C-TAP) soutenu par l’OMS était destiné à faciliter ces transferts. Cependant, jusqu’à présent, les sociétés productrices de vaccins ont refusé de s’engager avec le pool car il s’agit d’un mécanisme volontaire.

De plus, le temps est l’essence même. Par conséquent, même si l’assouplissement des ADPIC devait se concrétiser, il faudrait du temps pour parvenir à un consensus que le monde n’a pas et que des pays comme l’Inde et la Chine n’ont certainement pas. Par conséquent, ces fabricants doivent s’associer aux fabricants locaux, renforcer leurs capacités grâce à la technologie sur site et au transfert de savoir-faire grâce à une prise en main et à une formation et commencer à fabriquer dans ce pays lui-même sans avoir à se soucier de la violation de leurs droits de propriété intellectuelle. Cela rendrait le stockage, le transport et d’autres arrangements logistiques dans la chaîne d’approvisionnement moins chers et plus faciles à gérer, ce qui maintiendrait le coût des vaccins à un faible niveau.

Conclusion

La production actuelle de vaccins et les schémas de partage suggèrent une grande inégalité entre les nations riches et pauvres. Alors que les pays les plus riches immuniseraient une part équitable de leur population d’ici la mi-2022, les pays les plus pauvres devraient attendre 2024. Il convient de noter que si l’iniquité actuelle en matière de vaccins persistait, elle entraînerait 2,5 millions de décès supplémentaires. Ces décès sont évitables, mais cela exigerait un effort mondial cohérent. Les nations riches devraient choisir la voie de la coopération plutôt que de la concurrence. Ils devraient soutenir les autres nations en ajoutant leur capacité institutionnelle et en même temps faire preuve de leadership pour contourner les obstacles réglementaires. Si la dérogation aux ADPIC pourrait être une étape importante, des alternatives doivent également être explorées très rapidement car personne n’est en sécurité à moins que tout le monde ne le soit.

Le chroniqueur est un député, Rajya Sabha d’Odisha. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

