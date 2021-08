Pas seulement une réunion émotionnelle: pourquoi Manchester United a re-signé Cristiano Ronaldo

Ronaldo ramène l’aura et la poussière d’étoile qui manquaient à Old Trafford depuis 2013. (Crédit photo : Twitter/UEFA Champions League)

Le retour émouvant de Cristiano Ronaldo à Manchester United après 12 ans d’absence est l’une des plus grandes histoires de bien-être de l’été. Après avoir flirté avec les rivaux de Manchester City pendant un certain temps, la signature de Ronaldo a suscité l’euphorie des supporters de United. Mais cela soulève aussi plusieurs questions.

United a-t-il signé son ancienne star juste pour le garder des griffes des « voisins bruyants » ? Ou le transfert avait-il plus à voir avec les aspirations commerciales des propriétaires de United, les Glazers ?

La réponse n’est pas simple.

Menace de but

L’équipe actuelle de United regorge de talents offensifs. Mais ce qui lui manque, c’est l’incohérence. Ole Gunnar Solskjaer a expérimenté à la fois Marcus Rashford et Anthony Martial, mais aucun des deux ne garantit les 25 à 30 buts dont une équipe de champions aspire. Edinson Cavani a été là et a tout fait mais, à 34 ans, on ne peut pas compter sur lui pour livrer chaque semaine pendant une longue campagne. Mason Greenwood, quant à lui, est encore adolescent et a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être le point focal de l’attaque de United.

Ronaldo garantit ces objectifs. Au cours de ses trois années à la Juventus, le capitaine du Portugal a marqué 81 buts en 98 matches de championnat – un record ahurissant dans une ligue réputée pour ses matchs nuls et vierges et ses scores de 1-0. Pour mettre les chiffres en perspective, Ronaldo a marqué 29 buts lors de la saison 2020-21 de Serie A. Romelu Lukaku, nouvelle recrue de 97,5 millions de livres sterling de Chelsea, en a marqué 24.

Développement du bois vert

Alors que des questions se posent sur l’arrivée de Ronaldo entravant le développement de Greenwood, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Greenwood, comme Ronaldo, a deux pieds et joue large, étant parfois déployé dans un rôle central. Le statut d’élite de Ronaldo, sa mentalité de gagnant et son pur professionnalisme sont des facettes auxquelles non seulement Greenwood, mais ses collègues de l’attaque de United pourraient aspirer à une longue carrière au sommet et il n’y a pas de meilleur mentor que le maestro portugais.

Direction

Ronaldo garantit non seulement des buts, mais comble également le trou béant en forme de leadership dans l’équipe de United. Le joueur de 36 ans est un gagnant éprouvé mais reste toujours aussi motivé et avide de succès qu’il l’était dans sa jeunesse lorsqu’il s’est proclamé le meilleur joueur du monde dans une interview télévisée.

Flexibilité tactique

La signature de Ronaldo ajoute également une autre dimension à l’attaque de United, qui s’est fortement appuyée sur des coureurs de milieu de terrain tels que Bruno Fernandes et Paul Pogba. Le mouvement de Ronaldo à l’intérieur de la surface et la capacité de cap des coups de pied arrêtés ajoutent un avantage au jeu avant parfois unidimensionnel de United.

N’étant plus l’ailier rapide comme l’éclair qui a illuminé Old Trafford lors de ses débuts contre Bolton Wanderers en 2003, Ronaldo s’est réinventé en tant qu’attaquant de boxe qui marque désormais un but pour le plaisir.

Valeur commerciale

Lorsque la Juventus a signé Ronaldo pour 100 millions d’euros en 2018, le président Andrea Agnelli avait déclaré que c’était la première fois qu’ils achetaient un joueur pour des raisons autres que sportives. La puissance de la star de Ronaldo s’est manifestée le premier jour alors que la Juventus a vendu plus de 520 000 maillots portant son nom et son numéro dans les 24 heures, générant 62,4 millions de dollars.

Cette poussière d’étoiles était à nouveau évidente alors que les actions de United ont bondi de 8%, ajoutant 212 millions de livres sterling à la valeur de l’action, suite à l’annonce de l’arrivée de Ronaldo. Le message du club annonçant la signature a récolté 12,5 millions de likes, le plus pour une équipe sportive dans l’histoire d’Instagram. La flambée des actions signifie que Ronaldo a déjà payé ses maigres frais de transfert de 23 millions d’euros (15 millions d’euros d’avance plus 8 millions d’euros supplémentaires) et plus encore.

Avec Ronaldo prenant un nouveau numéro à United (son numéro 7 préféré est occupé par Cavani), le club est certain d’expédier plus que quelques maillots et d’ajouter quelques millions de livres à ses coffres.

Calmer les fans

La famille Glazer qui possède United depuis 2005 a été extrêmement impopulaire auprès des supporters. Des groupes de supporters, d’anciens joueurs et des managers ont tous critiqué les propriétaires pour leur manque d’intérêt pour le football et pour la gestion du club comme une entreprise. Leur rachat à fort effet de levier a imposé à United des millions de livres de dettes, tout en retirant un montant forfaitaire chaque année à titre de dividende. La décision de rejoindre la Super League européenne échappée avec 11 autres clubs a été la goutte d’eau alors que les fans se sont révoltés à l’idée d’une ligue fermée. Cela a incité les Glazers à desserrer les cordons de la bourse, sanctionnant plus de 100 millions de livres sterling pour faire venir Jadon Sancho et Raphael Varane. La signature de Ronaldo, qui aussi sous le nez des rivaux amers du club, est la cerise sur le gâteau et pourrait donner un peu de répit aux Glazers.

Pour un joueur de 36 ans toujours au sommet de ses capacités, Ronaldo ramène l’aura et la poussière d’étoiles qui manquaient à Old Trafford depuis 2013. Et s’il peut même être la moitié du joueur qu’il était lors de son premier passage, Cristiano Ronaldo en 2021 pourrait encore s’avérer être la meilleure signature de Manchester United depuis Cristiano Ronaldo en 2003.

