“ Pas si courageux maintenant ” – Josh Taylor impliqué dans une confrontation furieuse avec le manager de Jose Ramirez, Rick Mirigian, à propos de tweets passés

Josh Taylor a été impliqué dans une confrontation furieuse avec le manager de Jose Ramirez quelques jours avant leur combat incontesté pour le titre mondial des super-légers.

Le «Tartan Tornado» espère prendre les ceintures WBC et WBO loin du Californien samedi soir à Las Vegas pour devenir le premier Britannique à tenir les quatre ceintures simultanément.

Josh Taylor et Jose Ramirez se rencontrent ce samedi soir à Las Vegas

Bien qu’il y ait un respect indéniable entre les deux combattants invaincus, Taylor est tiré pour le concours et ne tire aucun coup de poing la semaine de combat.

Rick Mirigian, qui dirige Ramirez, l’a découvert de première main lorsque Taylor l’a confronté lors de la première conférence de presse jeudi soir.

L’Ecossais a été contrarié par les commentaires de Mirigian sur Twitter à la suite de la victoire de Taylor contre Apinun Khongsong en septembre.

Mirigian a écrit: «C’est une merde drôle de cul, qui s’incline après avoir battu un pilote uber et est ‘fier’, je veux dire que le gars faisait des ‘high kicks’ lors de l’échauffement!

Derrière les gants (YouTube)

Taylor et Rick Mirigian se sont affrontés lors de la conférence de presse

“Pathétique! Puis il dit «c’était un adversaire dangereux» même après le combat!

“Il doit se défoncer et se battre pour se préparer au prochain.”

Pourtant, le joueur de 30 ans d’East Lothian n’avait pas oublié les remarques en ligne et a acculé Mirigian après la conférence pour lui donner quelques mots de choix.

Il a dit: «Pas si courageux maintenant, n’est-ce pas? Parlez courageusement sur Twitter? «Vous f ****** un trou de ***. La prochaine fois, sauvegardez-le sur mon putain de visage.

Ils se sont également affrontés une deuxième fois à l’extérieur du presseur et ont dû être séparés.

Taylor a la chance de consolider sa réputation comme l’un des meilleurs combattants livre pour livre de la planète samedi soir avec une victoire contre Ramirez.

En plus de promettre une victoire d’arrêt, l’Ecossais a déclaré à talkSPORT qu’il envisageait déjà de combattre potentiellement le légendaire Manny Pacquaio en poids welter s’il peut récupérer toutes les ceintures à 140 livres.

Il a déclaré: «Quand j’étais jeune, je copiais ce qu’il faisait et j’essayais de me battre comme il le faisait, j’ai des mains rapides et un bon jeu de jambes, alors j’essayais de vraiment le copier avec des choses comme ça. .

«J’avais l’habitude de regarder beaucoup de vidéos d’entraînement de lui et d’essayer de le copier et la façon dont il s’entraînait et des choses comme ça, je l’ai vraiment idolâtré et il a eu une très grande influence dans ma carrière.

L’Écossais vise la grandeur samedi soir

«C’est une autre chose qui est folle, ce n’est pas un rêve sauvage et il y a une possibilité que cela puisse arriver, peut-être.

“Partager une bague avec mon idole serait incroyable, ce serait absolument incroyable.”