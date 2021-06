Pas si écolo : Le mythe des serviettes hygiéniques biodégradables

in

Les tampons conventionnels sont constitués de pâte de bois, d’un polymère superabsorbant (SAP), de coton et de fibres de plastique.

Par Kartik Johari,

En 2011, c’était : « Kya aapke dentifrice mein namak hai ?

En 2021 c’est « Kya aapke san-pad mein pulpe de bambou hai ?

Cependant, malgré les meilleurs efforts de Lara Dutta, la tendance au sel dans le dentifrice s’est en quelque sorte estompée. Les fabricants de tampons respectueux de l’environnement pourraient être sages de prendre.

À base d’amidon de maïs, de fibre de banane ou de pulpe de bambou, plusieurs nouvelles marques de tampons de niche ont rejoint ce qu’on appelle une «révolution nationale» pour éliminer les périodes de plastique. « L’Inde compte 121 millions d’utilisateurs de serviettes hygiéniques qui, avec leurs 12 milliards de serviettes en plastique par an, obstruent les canalisations, bloquent les décharges et alimentent le changement climatique »1, nos guerriers des serviettes font rage—commercialisant leur produit comme la solution idéale pour nettoyer votre vagin, âme et empreinte carbone.

Cependant, tout comme Shakespeare, “Tout ce qui brille n’est pas d’or”, tout ce qui est verni peut ne pas être vert.

Voici pourquoi.

THRUTH PILL #1 : Les ingrédients verts ont une empreinte carbone

Les pousses de bambou semblent être des ingrédients miracles. Mais combien coûtent-ils à l’environnement pour faire? Techniques d’extraction de plusieurs heures, gourmandes en eau et chargées de produits chimiques qui peuvent être toxiques pour la peau et lourdes en effluents. De plus, la Chine est le seul pays qui produit du bambou à une échelle commerciale. Souvent sans normes ni directives sur les pesticides. Souvent au prix de jolies maisons de panda. Les tampons semblent toujours 100% verts ?

PILULE DE VÉRITÉ #2 : Les serviettes vertes ne sont pas 100 % compostables

Les tampons conventionnels sont constitués de pâte de bois, d’un polymère superabsorbant (SAP), de coton et de fibres de plastique. De nombreux tampons biodégradables remplacent la sève et la pulpe de bois, mais doivent encore conserver une petite quantité de plastique pour l’imperméabilisation. Mais simplement biodégradable ne veut pas dire compostable. Pour que les tampons soient compostables, c’est-à-dire capables de se désintégrer dans le sol en 90 à 180 jours, l’ensemble du produit doit être composé d’un seul ingrédient afin que les microbes puissent faire leur travail. Cependant, avec notre technologie existante, c’est presque impossible. En conséquence, la plupart des tampons verts ne sont pas entièrement biodégradables.

PILULE DE VÉRITÉ #3 : Le compostage est difficile et compliqué

Mais un tampon en partie compostable, c’est mieux non ? vous direz, non? Correct, à condition que tout le monde ait accès à une fosse à compost comme vous le faites. Vous le faites, n’est-ce pas ?

Au moins une petite parcelle dans votre jardin. Non? Un petit carré dans votre cuisine pour les épluchures. Aussi non? Qu’en est-il d’une fosse à compost communautaire? Oh, vous ne séparez même pas vos ordures. Mince.

Sarcasme mis à part, imaginez un ménage de 3 menstruations. Ils auraient 78 tampons (3 x 16 par cycle) à composter par mois. Calculez le nombre de blocs par an et pouvez-vous imaginer la taille que devrait avoir leur fosse à compost ?

Le fait est que tous les tampons sont également polluants s’ils ne sont pas éliminés correctement. Les tampons en plastique, s’ils sont incinérés correctement ou démontés et recyclés, peuvent être gérés efficacement.

Jetez un œil à ce graphique tiré d’un article publié en 2018 par Arundhati Muralidharan de WaterAid India. Les points sont révélateurs.

PILULE DE VÉRITÉ n° 4 : Les chiffres sont faussement alarmants

Selon nos calculs basés sur le rapport 2019 du Central Pollution Control Board et un rapport financé par la Fondation Bill et Melinda, les déchets menstruels représentent 3,27 % des déchets annuels générés en Inde (tableau 3). Savez-vous ce qui forme 66% ? Substances essentielles à la vie comme les polybags, les sachets multicouches utilisés pour l’emballage des aliments. En fait, un cinquième du limon qui bouche les égouts de Delhi pendant les moussons est constitué de sachets vides de gutkha et de pan masala ! Et pourtant, nous ne voyons des éditoriaux que sur des blocs verts, pas sur des paquets de gutkha verte.

Moralité : Les calculs qui donnent l’impression qu’un barrage de blocs est sur nous, peuvent être trompeurs. Les données méritent toujours d’être mises en contexte et d’être vues de plus près.

PILULE DE VÉRITÉ #5 : Le vrai problème du pad est ailleurs.

Le manque d’hygiène menstruelle est la cinquième cause de mortalité chez les femmes dans le monde, juste derrière les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les infections respiratoires et la MPOC.

Disponible dans moins de 40% du pays (NFHS, 2016), ce n’est pas la composition mais l’accès aux serviettes dont il faut s’inquiéter. Au lieu de culpabiliser les femmes de ne pas avoir sauvé le monde même en saignant, nous devrions les encourager à choisir l’option qui leur est la plus préférable.

Même aujourd’hui, malgré les perruques, la sève, les mèches antibactériennes, les tampons fuient, sentent mauvais, deviennent dégoûtants. Les « coussins verts » sont très avancés et peuvent résoudre ce problème, dites-vous. Ils sont aussi très, très coûteux. (Voir tableau 1)

En parlant d’alternatives, les tampons et les tasses en tissu ont besoin d’eau propre. L’eau courante et l’intimité des toilettes fonctionnelles continuent d’être rares dans tout le pays. Les tampons en tissu doivent être séchés au soleil, là-bas sur des cordes à linge pour que notre société très libérale puisse les voir. Des tasses et des tampons doivent être insérés. Si jamais vous doutez de la stigmatisation qui tourne encore autour de l’insertion, essayez d’avoir une conversation avec votre bai sur le changement.

Avant de conclure, j’aimerais vous demander : savez-vous combien de bouteilles PET l’Inde utilise chaque année ? Selon mon estimation (voir tableau 2), 62,4 milliards, soit 5,2x l’estimation d’Arundhati Muralidharan du nombre de serviettes utilisées chaque année. Pourtant, le PET n’est pas un problème puisque plus de 70 % de ceux-ci sont recyclés en vêtements, routes, etc. sans l’implication des utilisateurs, des fabricants ou même du gouvernement.

De même, l’élimination des tampons (plastique ou autre), aussi, peut être parfaitement gérée.

Il existe une technologie qui permet de séparer le tampon en ses différents composants puis de le traiter. Tecnofer, basée en Italie, n’est qu’une entreprise qui en est capable. Le Japon, qui dispose d’une technologie pour créer de l’électricité à partir de couches souillées. A Pune, un ingénieur de 25 ans Ajinkya Dhariya a développé Padcare, une machine pour recycler les déchets menstruels. Pendant son séjour à Vadodara, il y a près de 6 ans, l’innovateur Shyam Sunder Bedekar a inventé l’Ashudinashak, un incinérateur d’argile écologique qui peut être utilisé pour éliminer facilement les serviettes hygiéniques, même par les femmes rurales.

Ainsi, clairement, le plastique n’est pas le problème. L’état d’esprit est.

Parce que tous les tampons doivent être abordables, disponibles et faciles à utiliser et à lancer pour les utilisateurs. Il y a beaucoup plus de « plastiques » à aborder avant d’en venir à l’indispensable de nos culottes menstruelles.

(L’auteur est vice-président de Nobel Hygiene. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

