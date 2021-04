Pas si naturel après tout; les marques de beauté se lancent dans un style de vie bio

Selon le cabinet d’études de marché Grand View Research, le marché mondial des soins de la peau biologiques était évalué à 3,56 milliards de dollars en 2015.

D’abord, c’était de la nourriture biologique et maintenant ce sont des produits de soins de la peau biologiques – pas d’attente!, Ce n’est plus biologique, plutôt «Naturel» est le mot-clé. En fait, même le SEO de Google a ramassé le mot très naturellement à tel point que d’un simple clic sur un bouton, il y a une surdose absolue de produits de beauté dits naturels. Il est intéressant de noter que le tag n’est pas seulement utilisé par les start-up qui sont entrées dans le cosmos – excuses… le monde cosmétique – mais aussi par les marques internationales – avec une petite différence, ici l’accent est mis sur le mot «durabilité». L’Oréal fait évoluer sa marque Garnier vers un produit durable et d’ici la fin de 2o22, les étiquettes sur le produit montreront l’impact sur l’environnement.

Exemple: selon le cabinet d’études de marché Grand View Research, le marché mondial des soins de la peau biologiques était évalué à 3,56 milliards de dollars en 2015. La demande croissante de lotions pour le corps, d’écrans solaires et de crèmes pour le visage biologiques devrait stimuler la croissance, indique le rapport. . De plus, le marché mondial des produits de soins naturels de la peau était évalué à 10,84 milliards de dollars en 2019 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,0% de 2020 à 2027. Inquiétudes croissantes concernant les effets secondaires des produits chimiques sur la peau, provoquant l’irritation cutanée, les allergies et la peau terne ont été l’un des facteurs clés de la croissance du marché.

En Inde, il existe un tas d’entreprises allant de NatHabit à MamaEarth, WOW Skin Science en sont quelques-uns. Sans oublier, des marques comme Biotque et Lotus ont élargi leurs offres sous les produits naturels. Et bien sûr, il y a Khadi – l’une des plus anciennes marques naturelles locales. Alors, que signifie réellement être un produit naturel? Ces marques essaient en grande partie de répondre aux préoccupations concernant l’impact de l’utilisation du maquillage et des produits chimiques sur la peau, en outre – cela leur permet d’opter pour un positionnement premium – demandant ainsi plus aux consommateurs en matière de prix. Fait intéressant, en ce qui concerne la publicité et le marketing, ceux-ci ont suivi l’ancienne formule d’être « exclusif » – ce qui dans ce cas signifie principalement que les entreprises font principalement de la publicité sur les plateformes de médias sociaux telles qu’Instagram pour gagner en popularité ainsi que sur les plateformes de commerce électronique – ce qui renforce la découvrabilité. Le consommateur recherche un nettoyant pour le visage bio – les noms de certaines marques apparaissent toujours.

Fait intéressant, la distribution de ces produits est également contrôlée. La plupart d’entre eux commencent leur parcours en tant que marques s’adressant directement aux consommateurs – garantissant ainsi que les clients s’alignent sur leur site Web pour passer une commande, après la livraison directe. Une fois, la pole position est acquise – ces produits sont vendus dans divers magasins physiques, y compris les pharmacies. Au milieu de tout cela, une chose est sûre – avec de plus en plus de demandes pour la touche naturelle, les marques utiliseront sûrement ce wagon pendant un certain temps.

