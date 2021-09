Pas si ProMotion : applications tierces limitées à des animations à 60 Hz sur iPhone 13 Pro

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes exclusives à l’iPhone 13 Pro et à l’iPhone 13 Pro Max cette année est l’inclusion d’écrans à taux de rafraîchissement élevé, ou ce qu’Apple appelle “ProMotion”.

Cela signifie que les modèles d’iPhone 13 Pro sont dotés de nouveaux écrans OLED qui peuvent actualiser le contenu de leur écran jusqu’à 120 fois par seconde, ou 120 Hz. Cependant, les développeurs qui reçoivent leurs téléphones aujourd’hui ont découvert que, dans de nombreuses circonstances, leurs animations ne peuvent fonctionner qu’à 60 Hz – la même chose que les iPhone 13 et iPhone 13 mini moins chers, ainsi que les générations d’iPhone précédentes.

Dans l’état actuel des choses avec iOS 15.0, ProMotion prend effet dans les applications tierces lors du défilement ou des transitions en plein écran. Cela signifie que vous obtiendrez toujours une expérience très fluide et réactive lors du défilement de votre chronologie Twitter, par exemple.

Cependant, presque toutes les autres animations sont plafonnées à 60 Hz dans les applications tierces. Cela inclut des effets spéciaux et des animations pour les composants personnalisés. Il peut être particulièrement choquant pour la même application tierce de proposer un défilement fluide mais une expérience d’interaction moins fluide ailleurs. Le développeur du client Apollo Reddit, Christian Selig, a déjà signalé des plaintes à ce sujet de la part de ses clients.

Une clé de contournement cachée a été découverte qui lève la limite pour les applications basées sur SceneKit et SpriteKit, et le développeur de Dice by PCalc James Thomson est en train de voir s’il passera l’examen des applications. Cependant, la plupart des animations dans les applications iOS sont pilotées par le framework Core Animation et restent limitées à 60 Hz, même en présence de cette entrée plist spéciale non documentée.

Fait intéressant, ces limites ne s’appliquent pas aux applications tierces exécutées sur l’iPad Pro, qui présente un affichage à 120 Hz depuis 2017.

Apple semble avoir spécialement défini ces restrictions pour les nouveaux modèles d’iPhone. Une source a suggéré que cela avait été mis en œuvre pour des raisons de durée de vie de la batterie. Cependant, nous ne savons pas avec certitude si c’est le cas.

Peut-être de manière plus conspiratrice, l’examen du code iOS 15 indique que seules les applications tierces sont contraintes. Le code du système d’exploitation exempte les applications Apple propriétaires et leur permet de fonctionner à une vitesse d’animation maximale de 120 Hz tout le temps.

Les applications d’Apple semblent être exemptées de ces restrictions de fréquence d’images

Apple présente ProMotion sur l’iPhone comme un système adaptatif qui monte et descend en fonction de ce que fait l’utilisateur. Par exemple, si l’écran est en veille, le téléphone peut s’abaisser à un taux de rafraîchissement de 10 Hz pour économiser de l’énergie. Cependant, les clients et les développeurs s’attendaient raisonnablement à ce que les animations d’applications puissent tirer parti du matériel 120 Hz pour des animations super fluides, tout comme elles peuvent l’être avec le défilement. Les applications d’Apple semblent certainement autorisées à le faire, comme toutes les applications peuvent le faire sur l’iPad Pro, mais pas les applications tierces sur l’iPhone 13.

Il est toujours possible que ce ne soit qu’un bogue dans l’implémentation 15.0, mais cela semble malheureusement peu probable en présence de la preuve du code. Nous avons contacté Apple à propos de cette situation pour obtenir des éclaircissements et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

