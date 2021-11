Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, a également commenté Bitcoin, le qualifiant de « pureté mathématique » contrairement à l’USD, dans lequel « le gouvernement peut simplement créer du nouveau et emprunter ; c’est comme si vous ne l’aviez jamais réparé.

L’investisseur milliardaire Peter Thiel affirme que le prix élevé du Bitcoin indique que l’inflation est réelle et non transitoire.

S’exprimant lors d’une conférence conservatrice ce week-end, Thiel a déclaré qu’à ses prix actuels, supérieurs à 62 000 $, Bitcoin n’est pas un bon achat.

« Vous savez, 60 000 $ de Bitcoin, je ne suis pas sûr qu’il faille acheter de manière agressive. » « Mais ce que cela nous dit, c’est que nous vivons un moment de crise. »

Il y a quelques jours à peine, Thiel avait décrit les prix élevés de la crypto comme « le canari dans la mine de charbon », affirmant que c’était un signe que le « régime décrépit est sur le point d’exploser ». À l’époque, il exprimait également son sentiment d’être « sous-investi ».

Cette fois également, Thiel a déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir acheté plus de Bitcoin plus tôt à des prix inférieurs.

Thiel, qui a cofondé PayPal et Palantir Technologies, a critiqué la Réserve fédérale pour ne pas s’être attaquée à l’inflation et ne pas avoir reconnu sa gravité.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a confirmé qu’il faudra du temps pour que l’inflation baisse, mais qu’il existe des outils que la banque centrale peut utiliser pour la ramener à son niveau cible de 2%, a expliqué Thiel.

« Personne ne devrait douter que nous utiliserons nos outils pour ramener l’inflation à 2%. »

Avant le week-end, le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, a également commenté Bitcoin, le qualifiant de « pureté mathématique » et le comparant au billet vert, que « le gouvernement peut simplement créer de nouveaux dollars et emprunter ; c’est comme si vous ne l’aviez jamais réparé.

Wozniak pense également que la crypto peut être utilisée « efficacement » pour les paiements.

« Crypto a juste un peu d’anonymat. Je ne sais pas si c’est vrai que je peux faire des choses sans que les gens le sachent. Il est difficile de retracer la crypto, bien que cela soit possible », a déclaré Wozniak à Yahoo Finance dans une interview.

Un problème d’approvisionnement n’est pas un problème de demande

Les dépenses des consommateurs américains ont également fortement augmenté en septembre, en partie à cause de la hausse des prix. Les pressions inflationnistes s’accentuent, comme en témoignent les employeurs qui ont le plus augmenté leurs salaires au troisième trimestre. L’économie a quant à elle progressé à son rythme le plus lent au dernier trimestre en plus d’un an.

« L’économie a un problème d’offre, pas un problème de demande », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS à New York.

« L’économie a de l’argent à brûler et c’est pourquoi l’inflation sera difficile à éteindre. »

Selon le département du Commerce, représentant plus des deux tiers de l’activité économique américaine, les dépenses de consommation ont augmenté de 0,6% en septembre après un rebond de 1% en août.

Les pressions sur les prix restant fortes en septembre, cela a réduit le pouvoir d’achat des consommateurs. Ainsi, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), excluant les composantes alimentaires et énergétiques, a grimpé de 0,2 %, le plus faible gain depuis février, et fait suite à une hausse de 0,3 % en août.

L’indice des prix de base PCE, qui est la mesure d’inflation préférée de la Fed pour son objectif de 2%, a quant à lui bondi de 3,6% pour le 4ème mois consécutif.

L’indice du coût de l’emploi a également bondi de 1,3 % au troisième trimestre, le gain le plus important depuis le premier trimestre de 2001, lorsque le gouvernement a commencé à le suivre pour la première fois.

Alors que les salaires ont augmenté de 0,8% le mois dernier, le taux d’épargne est tombé à 7,5% contre 9,2% en août, mais reste élevé. La richesse des ménages atteint également un niveau record et les consommateurs ont accumulé au moins 2,5 billions de dollars d’épargne excédentaire pendant la pandémie.

La Fed devrait maintenant annoncer une réduction lors de la réunion politique de cette semaine.

