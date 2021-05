Pas un bon look pour Tesla, Elon Musk cherche maintenant une autre crypto-monnaie pour remplacer Bitcoin

Le constructeur de voitures électriques annonçant qu’il n’acceptera plus Bitcoin, invoquant des préoccupations environnementales, soulève des questions sur le manque de diligence raisonnable de Tesla, DOGE étant également une pièce de monnaie PoW, et comment la vérité de Bitcoin combattra le mème de danger environnemental tout en créant un «précédent très dangereux».

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a détruit les pièces de monnaie mème mercredi, et quelques heures plus tard, le PDG de Tesla, Elon Musk, a fini par détruire Bitcoin et, par extension, la majorité du marché de la crypto-monnaie.

Le constructeur de voitures électriques a annoncé qu’il n’accepterait plus Bitcoin pour les achats de voitures, invoquant des préoccupations environnementales, deux mois seulement après que la société ait commencé à accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement.

En réponse à cela, les prix du Bitcoin ont chuté à 46000 $ et ont traîné Ether à 3530 $ peu de temps après avoir atteint un nouveau sommet historique à environ 4375 $.

Mais il faut s’y attendre car les marchés n’augmentent pas en ligne droite et subissent constamment des reculs.

Les actions de Tesla ont également chuté de 1,25% après les heures, en baisse d’environ 23% depuis la mi-avril. Le trader Loomdart, quant à lui, a déclaré que toute cette situation semblait également mauvaise pour Tesla, “combien peu de diligence raisonnable font-ils sur les choses.”

Mark Humphery-Jenner, professeur agrégé de finance à l’Université de New South Wales, est d’accord. Il a dit qu’il était plus préoccupé par la prise de décision «très hâtive et précipitée» de la direction de Tesla.

Pomper autre chose

Musk a déclaré qu’il soutenait les préoccupations environnementales, y compris l’utilisation du «charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles».

“La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux, et nous pensons qu’elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l’environnement”, a-t-il tweeté.

Mais il n’en a certainement pas fini avec les cryptos, il prévoit plutôt de pomper d’autres crypto-actifs, comme il l’a ajouté: «Nous examinons également d’autres crypto-monnaies qui utilisent <1% de l'énergie / de la transaction de Bitcoin.»

En février, Tesla a révélé pour la première fois qu’elle avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin avant de l’accepter comme paiement pour les voitures en mars. Au cours de l’appel aux résultats du premier trimestre 2021, il a été révélé que la société avait vendu 10% de ses avoirs en bitcoins.

Bien qu’il n’accepte pas BTC comme paiement, Tesla continuera à conserver son Bitcoin avec l’intention de les utiliser dès les transitions minières ou des sources d’énergie plus durables.

Le mois dernier, Musk était d’accord avec le PDG de Square, Jack Dorsey, sur l’incitation de Bitcoin aux énergies renouvelables.

Mon avis sur @elonmusk est de le croire sur parole. Il se soucie de l’environnement et utilise son influence considérable pour pousser l’exploitation minière BTC vers un avenir plus vert. De nombreuses entreprises du secteur ont déjà travaillé là-dessus. Restez à l’écoute. Et achetez $ BTC. – Mike Novogratz (@novogratz) 13 mai 2021

Combattre le mème

Fait intéressant, le bien-aimé DOGE de Musk, qu’il envoie sur la lune et accepte pour la mission de SpaceX, fonctionne également sur un mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW), tout comme Bitcoin. Cette semaine, il a mené un sondage demandant aux gens si Tesla devrait accepter DOGE, avec plus de 70% de votes favorables.

Mais bien sûr, les gens n’ont pas la même appréhension à propos de la pièce de monnaie. Comme l’a dit Fiskantes de Zee Prime Capital, PoW étant un danger pour l’environnement est un mème, et «il est difficile de combattre les mèmes avec la vérité.»

Mewn21 d’eGirl Capital s’inquiète quant à lui de la facilité avec laquelle il a été possible de créer un mécanisme de consensus.

«Le conditionnement social est un vecteur d’attaque plus facile sur les réseaux« sécurisés »et« stables »que je ne l’avais imaginé. si vous pensez que cela se termine par PoW, vous vous trompez », a déclaré Mewn.

«Il s’agit d’un précédent très dangereux. Vecteurs d’attaque PoS: cartels supposés et concentration aux yeux des masses. Il n’y a pas de fin à cela en fonction des intérêts particuliers des promoteurs. »

Dans le même temps, Mark Cuban a tweeté que ses Dallas Mavericks «continueront à accepter BTC / Eth / Doge parce que nous savons que remplacer l’or comme réserve de valeur aidera l’environnement et que la réduction de l’utilisation des grandes banques et des pièces de monnaie profitera à la société et à l’environnement. . »

L’empreinte ESG de # bitcoin ne concerne pas seulement l’environnement sur l’équité sociale, le bitcoin permet aux gens d’échapper à la tyrannie, à la censure, à la violence financière, à la redlining et améliore l’accès sur la gouvernance, Bitcoin est sans permission et fonctionne sur un logiciel open-source obtenir avec lui ppl – Meltem Demir ◎ rs (@Melt_Dem) 13 mai 2021

«Elon recevait beaucoup de questions et de critiques, et cette déclaration lui permet d’apaiser les critiques tout en gardant le bitcoin dans son bilan», a déclaré Meltem Demirors, directeur de la stratégie du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares Group.

