« PAS un coup de marteau » les conservateurs déclarent que Frost « n’est pas irremplaçable » pour Boris après une sortie surprise | Politique | Des nouvelles

Il est entendu que M. Johnson avait demandé à Lord Frost de retarder son départ pour éviter une nouvelle déstabilisation de son poste de Premier ministre, mais la décision a été divulguée.

Les députés conservateurs ont admis qu’il s’agissait d’ecchymoses pour le Premier ministre, mais ont insisté sur le fait que la démission était un accident.

Le conservateur senior Simon Hoare a déclaré : « Le cimetière est plein de gens qui pensent qu’ils sont irremplaçables. Aucun de nous ne l’est.

«Nous pouvons démissionner, nous pouvons nous retirer, nous pouvons disparaître de la scène. Quelqu’un vient remplir nos chaussures.

« Donc, un coup, mais pas un coup de marteau et certainement pas un coup corporel. »

Lord Frost a déclaré qu’il était mécontent que les restrictions de Covid ne se soient pas révélées «irréversibles» comme promis.

Il a également exprimé sa frustration face au projet du gouvernement d’augmenter l’assurance nationale pour payer les soins sociaux, affirmant qu’il souhaitait que le Royaume-Uni devienne un pays «légèrement réglementé et à faible taux d’imposition».

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que Lord Frost était un « homme de principe », mais a insisté sur le fait que M. Johnson était toujours le bon dirigeant du pays.

« Je pense que Boris Johnson est la meilleure personne pour nous faire traverser les défis auxquels le pays est confronté », a-t-il déclaré.

« Nous avons eu un résultat électoral très décevant et de cela, vous ne pouvez pas retirer à Boris Johnson la capacité de gagner élection après élection. »

Lord Frost avait convenu avec M. Johnson de quitter son emploi en janvier, mais a démissionné avec « effet immédiat » samedi soir après que la décision est devenue publique.

Cela a marqué la fin d’une semaine lamentable pour M. Johnson après avoir subi une rébellion sans précédent contre les restrictions de covid suivie d’une défaite majeure aux élections partielles du North Shropshire.

Le député conservateur Peter Bone a déclaré qu’il était d’accord avec les préoccupations de Lord Frost concernant la direction du gouvernement.

Il a déclaré : « Boris a exceptionnellement bien dirigé ce pays… Mais qu’est-ce qui vient ensuite ? Et c’est ce dont je pense que Lord Frost parle.

« Et je pense qu’une partie de cette rébellion de 100 députés conservateurs était en partie due au fait que nous voulons voir le Premier ministre passer à un programme plus conservateur à l’avenir. »

M. Bone s’est dit frustré par la perspective de « mesures coercitives » pour contrôler le coronavirus.

«J’ai annulé toutes les réunions en personne et la réunion avec le personnel, j’ai annulé. Je n’irai pas dans des endroits bondés, mais laisse cela à l’individu de prendre cette décision, je n’ai pas l’état qui me dit ce que je dois faire tous les jours, et donc à cet égard, oui je suis avec Lord Frost sur ça », a-t-il déclaré.

Lord Frost était en pourparlers avec l’UE sur les moyens de mettre fin aux problèmes douaniers causés par le protocole d’Irlande du Nord, qui a été conclu pour éviter une frontière irlandaise dure.

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré qu’il était « très préoccupé » par la démission de Lord Frost à « ce moment crucial ».