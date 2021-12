Pas un endroit où tu veux être

Défendant pour tout ce qu’il valait contre Lewis Hamilton, Sergio Perez l’a fait pour Max Verstappen mais admet que c’était une situation inconfortable.

Ayant besoin de battre Lewis Hamilton lors du Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison pour remporter le titre mondial, les chances de Verstappen ont été un coup dur lorsqu’il a perdu l’avance sur le pilote Mercedes sur la ligne.

Sa première tentative pour dépasser Hamilton n’a pas été couronnée de succès, Verstappen restant en P2, perdant plus de terrain face à son rival pour le titre à chaque tour.

Red Bull a appelé à exécuter Perez sur un long premier relais afin d’utiliser le pilote mexicain pour retarder Hamilton.

Alors que le Britannique s’approchait de l’arrière de sa RB16B, l’écart entre Hamilton et Verstappen était de neuf secondes. Lorsque Hamilton a finalement franchi le pas, l’écart était tombé à 1,5 seconde.

Perez admet que c’était une situation difficile car s’il voulait aider son coéquipier, il ne voulait pas risquer une chute avec Hamilton.

« Évidemment, j’étais dans une position où je n’avais pas grand-chose à perdre », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Ce n’est pas un endroit où vous voulez être, mais en même temps, je mettrai toujours mon équipe au-dessus de tout.

-« Checo est une légende » -« Absolut animal »@SCecoPerez pic.twitter.com/JqlOXZmNfa – Kabronsky (@luisangelbz) 12 décembre 2021

« C’était un pari parce qu’à ce moment-là, vous n’êtes qu’un jeu d’enfant lorsque vous avez terminé 18, 19 tours en pneus tendres et Lewis était en caoutchouc frais.

« Le faire sortir du virage 6 était la clé.

« Je suis juste heureux que cela ait fonctionné parce que j’aurais pu lui coûter une demi-seconde à l’époque, mais je suis juste heureux de lui avoir coûté un peu plus de temps. »

Verstappen a qualifié Perez de « légende », le patron de l’équipe, Christian Horner, également prompt à féliciter le pilote.

Perez a ajouté : « C’était crucial à ce moment de la course, parce que je savais que fondamentalement, Lewis avait la course sous contrôle, il avait les fenêtres Virtual et Safety Car à peu près ouvertes et il aurait pu faire ce qu’il voulait à ce moment-là.

« Il avait la course sous contrôle, donc c’était assez critique. Mais en même temps, j’étais sur des pneus extrêmement vieux. Cela a bien fonctionné.

« En fin de compte, je suis heureux d’avoir aidé Max et l’équipe.

« C’est difficile car en même temps, on ne veut pas trop s’immiscer dans le championnat des pilotes. Mais je pense avant tout que ce sera toujours mon équipe.

Hamilton avait cependant le meilleur rythme ce jour-là et s’est rapidement éloigné de Verstappen. Une voiture de sécurité a changé l’histoire, le pilote Red Bull devançant son rival pour le titre dans le dernier tour pour remporter la victoire et le championnat des pilotes.

Quant à Perez, il a pu regarder les derniers tours après que Red Bull ait abandonné sa voiture car le moteur était à sa « limite » et Red Bull ne voulait pas risquer une autre voiture de sécurité qui coûterait le titre à Verstappen.

« Je ne savais rien à l’époque mais évidemment, le moteur était à la limite », a déclaré Perez.

« Et la dernière chose que nous voulions avoir, c’est un échec et ensuite ne pas avoir l’opportunité pour Max d’avoir ce tour.

« C’était à la limite, et vous ne voulez pas faire exploser le moteur. »