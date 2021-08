“Pas une blague” Christian Nodal ne chante même pas avec Danna Paola

in

“Ni de blague” Christian Nodal ne chante même pas avec Danna Paola | Instagram

Dans l’une des plus récentes apparitions de Christian Nodal, le chanteur a laissé ses fans sans voix en dévoilant une liste de personnalités avec qui “aucune blague ne chanterait”, jusqu’à Danna Paola sortit de.

Une dynamique sur Instagram a révélé une facette méconnue de la personnalité de l’auteur-compositeur-interprète, Christian Nodal qui aurait toujours été une personne très soulagée.

Dans un moment de sincérité, nodal chrétien, Il a avoué à ses admirateurs certaines expériences qui l’ont amené à être plus sélectif lorsqu’il accepte une collaboration, a commenté le régional.

Après ces déclarations, diverses rumeurs ont surgi qui révéleraient que le fiancé de Belinda, a barré sa liste à l’une ou l’autre figure du milieu artistique.

Certaines des controverses les plus fortes que le “Sonora“, Christian Jesús Gónzalez Nodal, a joué avec l’un des membres du groupe ” Firme “, ainsi qu’avec ” Alemán ” et même avec Danna Paola.

L’auteur de sujets comme “Au revoir mon amour“,” Bouteille après bouteille “,” Ils ne vous ont pas dit de tort “parmi beaucoup d’autres, il a collaboré avec un grand nombre de figures de grand poids et trajectoire dans le spectacle, d’Alejandro Fernández, Reik, Maluma, Sebastián Yatra, David Bisbal, Angela Aguilar, entre autres.

Après les déclarations de Christian Nodal, celles-ci ont transcendé les réseaux sociaux et déclenché une guerre d’opinions de la part des fans d’Eduin Caiz, cependant, Nodal a précisé qu'”il n’y avait pas de rivalité”

Simplement qu’il n’aimait pas ses chansons, ce qui, selon Eduin Caiz, le rendait très découragé d’entendre l’opinion du chanteur puisqu’il admirait son style et sa carrière.

D’autre part, le compositeur de 22 ans a également refusé de travailler avec Aleman, apparemment pour les mêmes raisons, puisqu’il a souligné que pour faire une collaboration il faut avoir un goût pour le style des deux personnages.

“Il a rejeté Danna Paola”

Apparemment, le natif de Caborca, rejoindrait la même cause que sa fiancée, Belinda, qui a à un moment donné refusé de collaborer sur un sujet avec Danna Paola, comme l’a révélé le même auteur de “Sodium“.

Apparemment le “pop star“Il aurait rejeté une collaboration avec la célèbre “enfant actrice”, Danna Paola, qui se battrait plus tard pour Christian Nodal s’il acceptait sa proposition, mais celle-ci n’aboutirait pas. Alors il la rejetterait !

Le truc, c’est que j’ai déjà fait un duo avec ma femme dans une émission de télévision avec cette chanson, je ne trouve pas de sens de la refaire. Je n’aurais jamais une version de cette chanson à moi en duo”, a déclaré le compositeur sur Twitter.

Ils assurent, Danna Paola a reçu un retentissant “Non!” du sonorense quand il a refusé de partager la chanson “Des baisers que je t’ai donnés” qui est précisément inspiré par l’interprète de “La Niña de la Escuela”.

Apparemment, selon les versions, l’auteur-compositeur-interprète a déclaré qu’il avait déjà fait une version live avec Belinda pour l’émission “La Voz México”, à laquelle il a participé et où sa relation avec l’Espagnole a également émergé.

Cependant, Christian Nodal, a laissé ouverte la possibilité à ses followers d’envoyer des propositions sur d’éventuelles collaborations et il indiquerait si elles étaient viables.

Il faut dire qu’il a également anticipé les internautes de ne pas proposer de duos avec Becky G ou Natanael Cano, même s’il a sûrement surpris ses fans, le jeune compositeur n’a pas donné plus de détails sur sa décision.

Au milieu de cette chanson, beaucoup se souviendront également de la grande controverse qui a surgi après sa collaboration passée avec la fille de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, lorsqu’elle a interprété la chanson “Dis-moi comment tu veux” dans un clip vidéo.

Les paroles de la chanson et la conjonction des deux personnages ont déclenché un fort scandale et divers commentaires dans lesquels certains internautes ont déclaré qu’ils formaient non seulement un bon duo musical mais aussi “fait un meilleur couple avec Angela”.

Pour l’instant, celui né le 11 janvier 1999 n’a pas confirmé s’il serait prêt à affronter de nouvelles polémiques afin de lancer une nouvelle chanson avec la petite-fille de la funta, Flor Silvestre et Antonio Aguilar.