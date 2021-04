Manchester United pourrait exiger 60 millions de livres sterling pour Jesse Lingard cet été et il n’y a « aucune chance » que West Ham le signe définitivement.

C’est le point de vue de Simon Jordan, qui ne peut tout simplement pas voir les Hammers avoir les fonds nécessaires pour conclure un accord pour la star du prêt.

Lingard a redécouvert sa meilleure forme à West Ham cette année

Le milieu de terrain de 28 ans a été une révélation depuis qu’il a rejoint West Ham en prêt en janvier, marquant six buts et enregistrant trois passes décisives en huit matchs de Premier League.

L’incroyable forme de Lingard a abouti à un rappel de l’Angleterre le mois dernier et il s’est forcé à revenir en lice pour une place dans l’équipe Euro 2020 de Gareth Southgate.

West Ham voudra désespérément le garder au-delà de cette saison, mais l’ancien propriétaire du Crystal Palace, Jordan, pense que sa valeur a explosé et que les implications financières les empêcheront d’obtenir sa signature.

Lorsque l’animateur de talkSPORT, Jim White, a révélé qu’on lui avait dit que les patrons de West Ham feraient «tout ce qu’ils pouvaient» pour acheter Lingard, Jordan a répondu: «Pas une chance.

«Je ne vois tout simplement pas où il y a un univers parallèle où ils vont amener Lingard à West Ham ou ils vont faire passer les données économiques de l’accord Lingard à West Ham.

«Ce que West Ham a réalisé, c’est de remettre Lingard sur la carte, donnant à Lingard une scène où il peut jouer au niveau dont il est clairement capable.

«Tout ce que cela fera, c’est augmenter les implications financières de l’avoir en premier lieu.

Moyes mène le top quatre surprise de West Ham avec Lingard en tant que n ° 10

« [If Lingard wants to join West Ham permanently] ce que Manchester United dira, c’est «c’est génial, vous pouvez y aller si vous le souhaitez, c’est 60 millions de livres sterling».

«Ils entreront dans les discussions. Alors peut-être que ce sera 30 ou 40 millions de livres. Peut-être que Man United conclura un accord avec Lingard qui l’obligera à signer un contrat à long terme pour protéger leurs intérêts.

Lingard n’avait disputé que trois matches de coupe pour United au cours de la première moitié de la saison, avant de se voir redonner vie à West Ham.

Il lui reste plus de 12 mois pour exécuter son contrat avec United et la légende du club Gary Neville estime qu’Ole Gunnar Solskjaer voudra peut-être le récupérer.

Mais Trevor Sinclair, l’ancienne star de West Ham, s’est demandé pourquoi Lingard voudrait revenir à Old Trafford en tant que joueur d’équipe.

Il a déclaré à talkSPORT: «Nous parlons des différents joueurs qu’ils ont amenés et de Jesse Lingard, il joue si bien mais il est peut-être hors de notre gamme de prix. C’est comme ça qu’il joue.

Lingard n’a pas fait une seule apparition en Premier League en 2020/21 avant de rejoindre West Ham en prêt

«Il a passé un moment tellement inconfortable à Manchester United en étant laissé pour compte qu’il ne voudra plus y retourner et être un joueur d’équipe.

«Regardez-le, six buts et trois passes depuis qu’il a rejoint West Ham! Je dois dire que j’étais un peu sceptique avec toutes ses poignées de main et cela, mais depuis qu’il est venu à West Ham, il a mis un sourire sur mon visage.

« Si vous êtes dans un club de football qui vous apprécie et vous valorise, pourquoi voudriez-vous y aller? »