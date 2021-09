Pas une solution NEET : le Tamil Nadu peut soutenir ses aspirants médicaux sans contourner NEET

in

La solution du Tamil Nadu ne fera qu’encourager une inflation des notes compétitives par différents conseils. La formation médicale nécessite une certaine rigueur d’étude et, par conséquent, un test standardisé comme le NEET.

La toile de fond de la législation « alternative NEET » du Tamil Nadu semble assez convaincante. Pour justifier l’adoption d’un projet de loi qui permet aux aspirants à l’enseignement médical de l’État de contourner le test d’admissibilité nationale et d’entrée (NEET) – et définit les scores de 12e année comme critère d’admission – le gouvernement TN cite l’effet d’exclusion du test standardisé.

Post-NEET devenant le seul examen d’entrée en médecine, les étudiants des écoles de langue tamoule ne représentent que 1,99 % de la population dans les facultés de médecine de l’État, contre 14,88 % il y a quatre ans (2016-17, pré-NEET) ; la proportion d’étudiants instruits en anglais est passée de 85,12 % à 98,01 %. Un peu plus de 1% des candidats retenus étaient issus des écoles publiques, alors qu’ils ne représentent plus que 0,16% maintenant (sans la réserve de 7,5% introduite par le gouvernement de l’État l’année dernière). Plusieurs jeunes de l’État se sont suicidés après avoir échoué à se qualifier dans le NEET.

La solution du Tamil Nadu ne fera qu’encourager une inflation des notes compétitives par différents conseils. La formation médicale nécessite une certaine rigueur d’étude et, par conséquent, un test standardisé comme le NEET. Les problèmes avec NEET peuvent être résolus sans faire sauter le test. Le fait que la part des candidats qualifiés ayant suivi une formation CBSE soit passée de moins de 1 % avant les NEET à près de 39 %, tandis que celle des étudiants des conseils d’État a diminué de 98,23 % à 59,41 % signifie soit que la structure des NEET favorise un CBSE. programme d’études de manière disproportionnée ou que le programme d’études du conseil d’État a toujours été déficient et n’est apparu que maintenant. S’il s’agit du premier, l’État aurait pu choisir de faire pression sur l’Agence nationale de test qui organise le NEET pour introduire la diversité des programmes. Mais, si c’est le deuxième, le gouvernement de l’État doit revoir son propre programme et le mettre à niveau.

Un membre du panel qui a étudié l’impact NEET sur TN – cité par l’Indian Express – a expliqué qu’étant donné que 99% des aspirants qui ont obtenu leur admission dans TN avec le soutien d’un entraîneur, montre que le test met un siège médical hors de portée de élèves défavorisés. Il y a eu une baisse de la représentation des étudiants issus de ménages dont le revenu annuel est inférieur à 2,5 lakh par an depuis l’ère pré-NEET (de 47 % à 41 %), mais contourner le NEET est peu utile. Les personnes aisées peuvent se permettre d’accéder à des services qui améliorent leurs chances, même s’il s’agit de coaching pour les examens du conseil d’administration ! Et en ce qui concerne la baisse de la représentation des étudiants tamouls, le fait que NEET soit déjà organisé en tamoul suggère que le problème réside ailleurs, peut-être dans le programme du conseil d’État.

L’État pourrait se concentrer davantage sur la réduction des barrières linguistiques et subventionner ou fournir des services d’accompagnement aux personnes défavorisées. Cela aiderait à maintenir la qualité de l’enseignement médical dans le pays en soutenant un test standardisé qui efface les lacunes des programmes et l’inflation des notes. Bien que TN ait toujours soutenu l’éducation scolaire avec des allocations budgétaires substantielles, pour l’exercice 22, cela a été élagué ; ceci, à un moment où les admissions dans les écoles publiques sont à la hausse. L’État a peut-être identifié un problème, mais la solution n’est pas la bonne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.