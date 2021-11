Pas une sortie agréable : Tim Paine et le scandale des sextos

L’Australien Tim Paine (photo d’archives : .)

Par Abhishek Purohit

Tim Paine est devenu le deuxième capitaine australien consécutif à quitter la salle en larmes, cette fois à la suite d’un scandale de sexting devenu public. Les graines de la sortie éventuelle de Paine ont apparemment été semées à peu près au même moment où il a été étonnamment nommé capitaine de l’Australie en mars 2018, à la suite de l’interdiction du titulaire Steve Smith à la suite de la controverse sur la falsification du ballon du Cape Town Test.

Le même mois, il s’avère qu’un ancien employé de Cricket Tasmania avait déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre Paine auprès des conseils d’administration de Tasmanie et d’Australie. La plainte concernait des SMS, y compris une photo, que Paine et la femme avaient échangés avant le premier Ashes Test à Brisbane en novembre 2017.

Dans une correspondance ultérieure avec des responsables du conseil en juin 2018, la femme avait déclaré qu’elle avait été offensée par « la photographie sexuellement explicite, importune et non sollicitée de M. Paine de ses organes génitaux en plus des commentaires sexuels explicites ».

Cricket Tasmania a déclaré que les allégations n’avaient été portées à son attention que lorsque des accusations formelles de vol avaient été portées contre la femme après son licenciement.

Le conseil d’administration de Tasmanie avait mené une enquête qui « a déterminé qu’aucune autre action n’était requise ou appropriée » en raison de « la nature consensuelle des actions ».

Soit dit en passant, à peu près au même moment où le conseil d’administration de Tasmanie a conclu ainsi, il a également licencié une autre employée après avoir tweeté en faveur de la réforme de la politique d’avortement. Dans son cas, il a été conclu que le « ton désobligeant » de ses tweets était « fondamentalement incompatible » avec le besoin du conseil d’administration de maintenir une relation « positive et productive » avec le gouvernement de Tasmanie.

Toujours à peu près à la même époque, l’entraîneur national Justin Langer avançait sa théorie de « l’honnêteté d’élite », tandis que son partenaire dans le grand projet de nettoyage du vestiaire australien venait de faire l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel, qui est restée confidentielle. jusqu’à ce qu’il soit rendu public maintenant par un journal de Melbourne.

« Vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne pouvez pas vous mentir. C’est donc l’honnêteté de l’élite envers vous-même », avait expliqué Langer. « Et aussi, la façon australienne que je connais est de regarder un mec dans les yeux, de regarder ta sœur ou ta mère dans les yeux, de leur dire la vérité et d’être heureux de récupérer une partie de la vérité, donc c’est l’honnêteté d’élite. »

Tout en disculpant le capitaine australien, Cricket Tasmania avait clairement indiqué qu’il « ne tolérait pas ce type de comportement et avait abordé la question directement avec Tim Paine ». Hormis cette noble lignée, il n’y a eu absolument aucune répercussion pour le skipper Paine pendant plus de trois ans.

Une enquête parallèle de l’Unité d’intégrité de Cricket Australia avait conclu que Paine n’avait commis aucune violation du code de conduite du conseil d’administration. Cependant, même le conseil d’administration australien a clairement indiqué vendredi qu’il « ne tolère pas ce type de langage ou de comportement ».

Il doit y avoir un univers gris laineux avec lequel seul CA est à l’aise, dans lequel il ne peut simultanément pas tolérer une conduite particulière tout en maintenant que la même conduite n’est pas une violation de son code.

« Bien que je ne puisse pas parler de la prise de décision initiale en 2018, ce que je peux dire, c’est que face aux mêmes circonstances et avec le bénéfice de toutes les informations pertinentes à ce sujet, Cricket Australia ne prendrait pas les mêmes décisions aujourd’hui », CA a déclaré samedi le président Richard Freudenstein. Avec le recul, nous sommes tous généralement plus sages, monsieur, mais peut-être que ce cheval s’est déjà enfui.

La façon dont toute l’affaire reflète le célèbre principe de l’honnêteté des élites est mieux abordée par Langer, bien sûr, mais il y a certainement un peu de confusion parmi les élites dans la façon dont les conseils d’État et nationaux ont traité la question.

Ainsi, ni l’un ni l’autre conseil ne tolère le comportement de Paine, mais l’affaire est restée privée tout le long, et le serait pour toujours selon toute vraisemblance, à moins que les médias ne l’aient pas rendue publique. Et oubliez toutes les conséquences dommageables, il ne semble même pas y avoir eu de réprimande formelle pour Paine.

Si aucun besoin d’action n’a été jugé approprié, la démission de Paine en tant que capitaine et son acceptation immédiate par CA sont-elles appropriées maintenant ? Selon l’homme lui-même, c’est la bonne décision car il ne voulait pas de « perturbation indésirable » pour son équipe avant les Ashes. Mais son maintien en tant que joueur et ancien capitaine dans la même équipe pourrait encore s’avérer plus perturbateur. Selon CA, il reste toujours disponible pour la sélection des Ashes.

Paine a déclaré que ses actes d’il y a quatre ans ne répondaient pas aux normes requises d’un capitaine australien. Ils ont certainement suffisamment respecté ces normes pour lui permettre de diriger l’équipe de mars 2018 à novembre 2021. Ses actions étaient donc apparemment conformes aux normes alors qu’elles étaient privées, mais la barre semble avoir été élevée au moment où elles ont cessé de l’être. donc.

Dans son communiqué de presse de vendredi, CA a déclaré que Paine a été un « leader exceptionnel » malgré l’« erreur » qu’il a commise. À tel point que le tweet épinglé sur la poignée de CA samedi le montrait toujours en tant que capitaine de l’équipe de 15 joueurs australiens Ashes.

