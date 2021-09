Pas vrai – Arteta nie trois allégations distinctes sur la hiérarchie d’Arsenal

in

Mikel Arteta a fourni des éclaircissements supplémentaires sur la situation du gardien de but d’Arsenal avec un message à Bernd Leno, mais a démenti les informations selon lesquelles il avait choisi le gardien de but pour revenir pour le derby du nord de Londres.

Arteta prépare actuellement Arsenal pour un match à l’extérieur contre Burnley, avant un match nul de la Coupe EFL en milieu de semaine avec l’AFC Wimbledon, puis le derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur. Les prochains matchs donneront un meilleur aperçu de son ordre hiérarchique dans le but, qui a été récemment un sujet de conversation clé.

Leno est avec Arsenal depuis 2018 et à la fin de sa deuxième saison avait éliminé la concurrence d’Emiliano Martinez. La saison dernière, il était relativement incontesté, mais il y a maintenant une nouvelle menace pour sa place. Les Gunners ont signé Aaron Ramsdale de Sheffield United au cours de l’été.

Ramsdale a déjà joué deux fois pour son nouveau club et a gardé les draps propres lors de ces deux apparitions. Et étant donné qu’Arsenal a déboursé 25 millions de livres sterling pour le signer, il est peu probable que Leno soit plus le numéro un.

En tant que tel, il y a eu des doutes sur l’avenir de l’allemand. Il est sous contrat jusqu’en 2023, mais certains prédisent une sortie prématurée de l’ancien dépositaire du Bayer Leverkusen.

Arteta, cependant, insiste sur le fait qu’il a le choix entre deux options utiles et que la situation n’a rien d’inhabituel.

“C’est la même chose dans toutes les positions”, a-t-il déclaré. « Nous voulons qu’ils s’améliorent mutuellement. Nous essayons d’amener des joueurs qui peuvent élever le niveau du poste, le niveau de l’équipe, le départ du club.

«Bernd devrait être déçu et il devrait soutenir ses coéquipiers comme ils l’ont tous avec lui. C’est exactement ce qu’il a fait.

Comme il l’a laissé entendre, Arteta a démenti les rumeurs selon lesquelles Leno aurait mal réagi en perdant sa place au profit de Ramsdale lors des derniers matchs.

“Non, ce n’est pas vrai”, a déclaré le directeur. «Il était le meilleur avec ses coéquipiers à l’entraînement et tout. Ce n’est pas vrai.”

Une autre chose qu’Arteta a nié était la rumeur selon laquelle il réintégrerait Leno pour le match de Tottenham.

Il a répondu : « Je ne sais pas d’où ils viennent mais ils sont devant moi. Je pense que je suis celui qui choisit l’équipe le week-end.

“Je n’ai pas pris de décision sur mon équipe pour samedi ou pour le derby du nord de Londres.”

Dans cet esprit, l’Espagnol a également déclaré qu’il n’avait donné aucune assurance à Leno quant à son retour dans l’équipe.

“Non. C’est ce que je leur ai dit et j’ai dit aux gardiens ces deux dernières années », a-t-il expliqué. « Si nous voulons faire, c’est renforcer la performance et les amener à s’entraîner et à jouer d’une certaine manière, comment puis-je leur garantir quoi que ce soit ? »

Arteta envoie un message à Lacazette

A l’autre bout du terrain, un autre joueur face à un avenir incertain est Alexandre Lacazette.

Arsenal aurait tenté de vendre l’attaquant français cet été pour éviter de lui confier un nouveau contrat important ou de le perdre gratuitement à l’expiration de son contrat l’été prochain. Mais finalement, il reste à la disposition d’Arteta.

Pourtant, pour commencer un match cette saison – bien qu’il soit entré une fois chacun en Premier League et en Coupe EFL, marquant dans cette dernière – l’avenir à long terme de Lacazette est sérieusement mis en doute.

Mais Arteta a nié qu’il construisait un avenir sans l’ancien attaquant lyonnais.

“Non, il est pleinement impliqué”, a déclaré Arteta. «Il sera de retour à la forme qu’il peut atteindre. Je suis sûr qu’il contribuera à notre succès.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Un autre joueur qui n’a pas encore commencé cette saison est Thomas Partey, qui n’a qu’une seule sous-apparition à son actif.

Le milieu de terrain ghanéen est aux prises avec des problèmes de blessures depuis son arrivée très attendue au club en 2020, mais Arteta pourrait bientôt faire à nouveau appel à lui pour une plus longue période.

Arteta a confirmé : « Il s’est entraîné cette semaine. Sa charge a dû être gérée car il était aux premiers stades de la blessure.

“Il pousse tout le monde comme il le fait toujours parce qu’il veut être impliqué.”

Le match d’Arsenal contre Burnley à Turf Moor sera donné le samedi 18 septembre à 15 heures.

LIRE LA SUITE: Les commentaires d’Arsenal de Mikel Arteta étiquetés “de la foutaise” par un expert