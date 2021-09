Pasa de barrer con este aspirador Roborock más barato que nunca

in

El ritmo de vida que llevamos hoy en día hace que cada vez sean plus personas las que se interesan por comprar un robot aspirateur y este Roborock S6 Pure es uno de los modelos plus completos. Un aspirateur que utiliza una navegación láser de gran precisión para poder mapear toda nuestra casa fácilmente. A partir de ese momento, podremos indicar al robot si queremos que limpie todo el suelo o hay alguna habitación en la que preferimos que no entre.

Robot capaz de aspirar y fregar

Un robot aspirador que además de aspirar también está equipado con un depósito de agua para poder fregar. Concretamente, este tanque tiene una capacidad de 180 ml, apto para fregar hasta 150 metros cuadrados sin ningún problema.

Este Roborock S6 Pure est équipé d’un processeur de noyaux et 32 ​​bits que le robot dotanal de la capacité de sabre exactamente dónde va en cada momento, calculateur la ruta más eficiente y evitar todo tipo de obstáculos. Para ello, también está equipado con un conjunto de sensores masivos con acelerómetros, odómetros, infrarrojos y brújulas que le permiten detectar todo tipo de objetos o peligros como escaleras, balcones, etc.

Una de las características o especificaciones a destacar de este robot aspirador es su énorme puissance de succion, con la que es capaz de eliminar todo tipo de suciedad a su paso, incluido los molestos pelos de las mascotas, en todo tipo de suelos. También es interesante saber que es posible programar las limpiezas que queremos que realice, cuenta con detect de alfombras y una batería de 5200 mAh de capacidad que le otorgan una autonomía de limpieza de hasta 3 heures.

Ofertón para el robot aspirateur Roborock S6 Pure

Las dimensions de este Roborock S6 Pure fils 35, 35 x 9,65 cm y tiene un peso de 3,2 kilogramos. El precio oficial para este modelo es de 445 euros, pero ahora es posible conseguirlo con un interesante descuento de casi el 15%. Esto significa que el precio final que tendremos que pagar por este completeo robot aspirador es de 379 euros.

La oferta incluye los gastos de envío gratis, siempre y cuando sea dentro de la península, y un plazo de entrega de tan solo un día hábil. Por lo tanto, si realizamos el pedido a tiempo para que pueda ser preparado y enviado en el mismo día, podremos recibirlo en casa en un plazo de unas 24 horas.