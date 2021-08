Pasa de la nube! USB SanDisk Ultra Fit de 128 Go en service

in

Cada vez más personas delegan sus copias de seguridad y archivos en la nube. La nube, no es más trasladar nuestros datos a neves llenas de filas y filas de servidores que los almacenan. Al final, delegar los archivos en otros equipos está bien, siempre que contemos con un respaldo físico nosotros mismos. La mayoría de los expertos en seguridad informática recomiendan una copia de seguridad física, la menos de los archivos más importantes. Eso es algo que podremos hacer con esta mémoire flash USB 3.1 de SanDisk, que tiene un descuento más que interesante.

Puede que gigas y gigas de fotos no sea lo que podamos almacenar en estas memorias flash, pero son perfectas para gardez les documents importants, y por qué no, también alguna que otra imagen o vídeo importante. Pour ese motivo, no hemos querido dejar pasar la oferta que tiene isa unidad flash SanDisk Ultra Fit USB 3.1. Parte de su atractivo resident en dos aspectos tan importantes como son su reducido tamano y seguridad. Estamos por tanto ante un producto perfecto para realizar una copia de seguridad de nuestros archivos más importantes y tenerlos siempre a mano.

Velocidad y seguridad garantizadas

Esta memoria ofrece un rendimiento excepcional con una velocidad que permite mover una película de larga duración hasta 15 veces más rápido que con las unidades estándar USB 2.0. Su diseño compacto hace que apenas sobresalga de un equipo por lo que puede dejarse siempre conectada. Al estar diseñada como almacenamiento plug-and-stay es válida para equipos portátiles, tablettes, televisores, sistemas de audio para coches y más. Eso significa que su compatibilidad está garantizada con prácticamente cualquier dispositivo que admita esta conexión.

Como decimos, la privacidad y seguridad es uno de sus puntos fuertes. Esta memoria permite crear una carpeta privada en tu unidad con el software SanDisk SecureAccess. Este logiciel de codification AES de 128 bits hace que sea fácil proteger con contraseña les archives sont plus importantes. Es tan simple como arrastrar y colocar los archivos en el repositorio para cifrarlos. Además cuenta con el sistema de recuperación de archivos RescuePRO Deluxe, que viene incluido en la memoria y que facilita la recuperación de archivos que se eliminen por accidente (requiere una descarga). Este producto tiene une garantía limitada de 5 años según el fabricante.

Caractéristiques de la mémoire

Capacité: 128 Go

Interface: USB 3.1 de génération primaire

Connecteur: USB-A

Compatibilité: USB 3.1 (compatible avec les versions antérieures de USB 3.0 et USB 2.0)

Dimensions (largo, ancho y alto): 29,8 mm x 14,3 mm x 5 mm

Rendimiento de lectura: hasta 30 Mo/s

A un precio para no pensarlo

Esta memoria flash tiene un precio habituel que supera los 30 euros. Pas d’obstant, ahora podemos comprarla en Amazon par solo 13,99 euros. Esto supone un ahorro de 18 euros o lo que es lo mismo, un 56% de descuento. No hace falta recordar, que los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío, pero en este caso no se puede seleccionar la modalidad a plazos al ser un precio tan bajo. El único problema es que este descuento podría desaparecer en cualquier momento, ya que una oferta tan suculenta es posible que termine con el stock del producto o que pronto vuelva a su precio habituel.