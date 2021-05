Pascal Siakam a surpris sa mère avec une maison le jour de la fête des mères ⋆ .

La star des Raptors de Toronto, Pascal Siakam, a veillé à ce que sa mère passe la meilleure fête des mères imaginable. L’attaquant est allé grand et a surpris sa mère avec une toute nouvelle maison dimanche.

Siakam s’est rendu sur Instagram pour partager la réaction de sa mère à la maison, ainsi qu’un message sincère à la femme qui a rendu tout cela possible pour lui.

«Joyeux anniversaire et bonne fête des mères à la reine elle-même! Merci d’être toujours là pour nous tous et d’être la super maman que vous êtes❤️

Avec le départ de papa, nous n’avons pas pu appeler un endroit à la maison et j’ai toujours rêvé de changer cela! 🏡

Je me sens béni de pouvoir offrir cela à vous et à notre famille. J’ai hâte d’y créer de nouveaux souvenirs en famille! ❤️ #ripdad # doingitforyou🙏🏾 », a écrit Siakam sur son Instagram avec la vidéo.

Le père de Pascal Siakam, Tchamo, est décédé dans un accident de voiture en 2014. Il était maire d’une petite ville du Cameroun et a permis à son plus jeune fils de réaliser son rêve de jouer en NBA.

Pascal Siakam a décroché le jackpot quand on lui a offert une prolongation de 130 millions de dollars sur quatre ans après que les Raptors aient remporté leur premier championnat en 2019. À première vue, il met beaucoup de cet argent à bon escient.

