Pascal Siakam, cinq mois d’absence : le joueur des Raptors de Toronto subit une opération à l’épaule

Pascal Siakam il passera les cinq prochains mois en congé de maladie. Le joueur de Rapaces de TorontoComme la franchise l’a annoncé vendredi, il a subi une intervention chirurgicale pour réparer un labrum déchiré (anneau de tissu) à l’épaule gauche la semaine dernière.

De cette façon, Siakam manquera le camp d’entraînement et les premières semaines de compétition de la saison 2021/22 pour cause de blessure, qui débuteront le 19 octobre. Le Camerounais a disputé 56 matchs avec Toronto au cours de la dernière saison régulière, où il a récolté en moyenne 21,4 points, 7,2 rebonds et 4,5 passes décisives par match.