Pascal Siakam, pourquoi il est toujours chez les Raptors de Toronto

Une histoire d’amour qui en un an seulement est devenue une continuité par commodité et coutume. C’est ainsi que le développement de la relation entre Pascal Siakam et Rapaces de Toronto, peu importe combien l’environnement du joueur et la direction de la franchise tiennent à parer le sujet de paroles magnanimes de fidélité et de sentiments mutuels d’une grande idylle professionnelle. La vérité est qu’il y a quelques jours, on s’est rendu compte que, malgré les nombreuses Rumeurs NBA qui ont circulé autour d’un éventuel départ du Canada du joueur camerounais, enfin Siakam continuera dans les Raptors en essayant de mener un projet sportif avec peu d’aspirations présentes et un avenir incertain, en ne décidant pas d’y aller maintenant ou de reconstruire, comme indiqué par SportsYahoo.

Ceux qui étaient champions il y a trois saisons sont devenus un groupe très peu attrayant pour tout joueur et dans le cas de Siakam, c’est plus palpable. Il a clairement déçu la franchise au cours des deux dernières saisons, montrant qu’il n’est pas la star qu’ils attendaient et qu’il a visiblement calé. Manquant de caractère, incapable d’être un leader et blasé par l’inconfort physique, son attitude sur et en dehors du terrain a laissé beaucoup à désirer, faisant chuter considérablement sa cachette dans la ligue. C’est précisément ce qui lui permettra de rester à Toronto, puisque Masaï Ujiri Il n’a pas trouvé d’offre assez juteuse pour s’en passer. CJ McCollum ou James Wiseman n’étaient pas des valeurs attractives pour une équipe dans le no man’s land.

Pascal Siakam ne concourra pas avant novembre

Pour sa part, Pascal Siakam il est à l’aise dans un écosystème avec peu de pression concurrentielle et dans lequel il devra essayer de se motiver à nouveau pour redevenir un joueur déséquilibrant. Cependant, il court le risque de se retrouver sans but ou ambitieux et de se perdre définitivement, bien que briller individuellement lui permettrait de se qualifier pour un meilleur transfert à l’avenir, de se battre à nouveau pour le ring, ce qui ne semble pas se produire dans le court terme au Canada. Il ne reviendra qu’en novembre en raison de la blessure à l’épaule qui l’a obligé à subir une intervention chirurgicale. Il règne donc une grande incertitude qui l’entoure, ce qui a également eu un impact négatif sur ses options de transfert.