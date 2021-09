Pascal Siakam se plaint du manque de confiance et de communication des Raptors à son égard

Pascal Siakam n’a rien convaincu par sa performance et son attitude en Rapaces de Toronto depuis que Kawhi a quitté l’équipe et il est devenu le joueur le plus important de l’équipe. Ils l’ont fait connaître directement et indirectement, et bien que cela perdure dans la discipline de la franchise canadienne, cela semble avoir été davantage dû au manque d’offres intéressantes à lui transférer qu’à une réelle conviction de la direction. “Je suis prêt à diriger l’équipe, je sais qu’il y a eu beaucoup de rumeurs et peut-être que ce qui m’a dérangé, c’est un manque évident de communication de la franchise envers moi. Ils ont toujours montré des doutes sur ma capacité à être l’homme à diriger ça projet, j’aurais aimé avoir plus confiance en moi », a-t-il déclaré au NYTimes.