Pascual en quête de triomphe au Canada

Le boxeur de la capitale Abraham Pascual se dit prêt pour son engagement le vendredi 17 décembre à Québec, Canada, où il affrontera l’invaincu nord-américain Brandon Moore, à huit reprises dans la division complète.

À 23 ans, on peut voir Abraham s’entraîner dur au gymnase Gansos Salvajes dans le quartier de Picos, à Iztacalco.

« Nous avons déjà un peu plus d’un mois d’entraînement. Lors de mon dernier combat, nous avons gagné à Cuernavaca et nous n’avons pas arrêté de nous entraîner, juste quelques jours de congé. Je suis heureux de ce combat et de clôturer l’année sur une victoire, Dieu d’abord ».

L’Américain Moore sera un adversaire extrêmement difficile, puisque son histoire de boxe a un record de dix victoires avec six KO.

« Il est fort, son dossier le dit. Mais nous nous préparons bien à sortir les mains en l’air. Je veux aussi apporter un combat intense et divertissant au public canadien; Nous avons du matériel à gagner », s’est-il exprimé très optimiste.

Le combattant pour le bureau du maire d’Iztacalco et avec un record de 14 victoires, huit défaites, avec douze KO, a commenté que la taille de son adversaire ne lui fait pas du tout peur. Il a exprimé sa gratitude à Chilanga Motors, qui « a rejoint notre équipe et est un soutien très important pour ce combat », a-t-il conclu.