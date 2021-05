‘Pasqui’ quittera-t-il le Barça avec 50 titres?

10/05/2021 à 20:15 CEST

Les fondations de la section de handball ont secoué ce lundi après la décision du club de Xavi Pascual ne suit pas la saison prochaine sur le banc à deux jours de la visite de Meshkov Brest en quarts de finale de la Ligue des champions. Pasqui est à la tête de l’équipe première depuis près de 12 ans et demi, puisque le 9 février 2009, il a pris la direction de l’équipe après le limogeage d’un Manolo Cadenas qui était son deuxième.

Après avoir maintenu une lutte acharnée avec Ciudad Real et avec son “ héritier ” l’Atlético de Madrid, l’extinction des deux clubs ainsi que celle de Portland San Antonio et les heures basses avec d’autres clubs tels que Bidasoa Irun a permis un Le FC Barcelone très bien organisé et a réussi à lier une série impressionnante de titres nationaux.

De toute façon, Les principales réalisations de Pasqui à la tête du Barça se trouvent les deux champions celui réalisé dans l’étape traditionnelle des finales à quatre, une Lanxess Arena à Cologne dans laquelle son équipe a toujours joué dans des conditions inférieures au niveau des supporters … et certains arbitrages.

Déjà sur les rives du Rhin, l’équipe du Barça a remporté son huitième titre continental en 2011 après avoir battu Rhein Neckar Löwen 28-30 et Ciudad Real emmené par Talant Dujshebaev dans un duel fratricide 27-24 avec huit buts de Jesper Noddesbo.

Il a fallu quatre ans pour qu’il “ tombe ” la neuvième Coupe d’Europe avec une équipe dirigée par le mythe français Nikola Karabatic qui a battu Kielce avec autorité en demi-finale par 33-28 et Veszprém en finale par 28-23.

Cependant, Cologne a également été le théâtre de plusieurs déceptions comme la défaite en finale qui semblait gagnée en 2012 contre Hambourg (30-29), les défaites en demi-finale contre Vardar en 2017 (26-25) et en 2019 (27 -29) ou le récent KO lors de la finale reportée de la saison 2019-20 contre THW Kiel par 33-28 qui a été joué fin décembre.

Au niveau internacional, Pasqui a également été proclamé champion de la Coupe du monde des clubs (Super Globe) à cinq reprises (2013-14, 2014-15, 2017-18, 2018-19, 2019-20), faisant de lui l’actuel détenteur de ce prestigieux tournoi.

L’équipe est un ananas autour de Xavi Pascual

| VALENTÍ ENRICH

En outre, Le Barça vient de se proclamer Champion de la Ligue Asobal pour la onzième fois consécutive aux commandes de l’exportateur, qui possède également trois ligues des Pyrénées (2009-10, 2010-11 et 2011-12).

Pour finir, Pascual a également remporté 10 coupes du roi (2008-09, 2009-10, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21), 10 coupes Asobal (2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20), 10 Super Coupes (2009-10, 2012-13, 2013 – 14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) et huit Super Coupes de Catalogne (2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016 – 17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21).

Au total, 51 titres nationaux, trois européens et cinq universels pour un total de 59 qui pourrait encore passer à 61 si le Barça conquiert la Coupe Asobal à Santander le premier week-end de juin et la Ligue des champions lors du Final Four à Cologne le prochain … même si pour cela, Meshkov devra d’abord être éliminé Brest.

Concernant son équilibre global, Xavi Pascual a dirigé l’équipe en 679 matchs, avec un bilan spectaculaire de 620 victoires, 14 nuls et seulement 45 défaites. De plus, il n’a perdu qu’un seul match en 2020 et jusqu’à présent en 2021 … la finale précitée de la dernière Ligue des champions.