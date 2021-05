Pass sans frais pour les véhicules faisant plus de 100 m de file d’attente

NHAI a également publié des lignes directrices pour garantir un temps de service ne dépassant pas 10 secondes par véhicule, même aux heures de pointe aux bornes de péage sur les autoroutes nationales.

Les véhicules en attente au-delà de 100 mètres d’un péage n’auront pas à payer de frais d’utilisation, a déclaré mercredi la National Highways Authority of India (NHAI) dans un communiqué. «S’il y a une file d’attente de véhicules en attente de plus de 100 mètres pour une raison quelconque, les véhicules seront autorisés à passer sans payer de péage jusqu’à ce que la file d’attente arrive à moins de 100 mètres du péage. À cet effet, une ligne jaune à une distance de 100 mètres du péage sera marquée dans chaque voie de péage. Il s’agit d’inculquer un plus grand sens de la responsabilité aux exploitants des gares de péage », a déclaré NHAI.

«A cet effet, une ligne jaune à une distance de 100 mètres du péage sera marquée dans chaque voie de péage. Cette disposition doit être affichée / informée en évidence aux utilisateurs », a-t-il ajouté. NHAI a également publié des lignes directrices pour garantir un temps de service ne dépassant pas 10 secondes par véhicule, même aux heures de pointe aux gares de péage sur les autoroutes nationales.

L’autorité est passée au péage 100% sans numéraire à partir du milieu de février 2021. La pénétration globale des FASTags dans les gares de péage NHAI a atteint 96% et de nombreuses gares de péage ont une pénétration de 99%.

NHAI a déclaré que puisque la perception des frais d’utilisation par perception électronique de péage (ETC) via FASTags a été mandatée aux gares de péage de toutes les voies, il a été jugé nécessaire que les dispositions et les spécifications des gares de péage soient modifiées en tenant compte de la pénétration de l’ETC.

