LOS ANGELES, CA, 23 novembre 2021,

— Pace Gallery et VISIBILITY ont lancé « Pass the Baton », un projet NFT révolutionnaire qui soutient les organisations à but non lucratif et les militants pour la justice sociale, conçu par l’artiste Glenn Kaino et son collaborateur de dix ans, l’emblématique olympien Tommie Smith en partenariat avec UNOPND, propulsé par Haché.

Le projet comprend 7 872 NFT conçus comme le bâton emblématique que Tommie Smith a utilisé lors de quatre de ses treize courses record. Les NFT sont intégrés à des contrats intelligents qui déclenchent des dons à des organisations à but non lucratif sélectionnées pour chaque transfert de bâton numérique. Le projet sera lancé sur baton.art en décembre.

Les militants participant au projet comprennent John Legend, Jesse Williams, Derrick Johnson, président de la NAACP, Sybrina Fulton, la mère de Trayvon Martin et fondatrice de la Trayvon Martin Foundation, Baron Davis, qui a désigné la Los Angeles Urban League, et dix-neuf d’autres individus et organisations.

Des personnalités influentes figurant sur la liste des célébrités Fortune 50 NFT, notamment Gmoney, Jimmy McNelis, Jeffrey Zirlin et PleasrDAO, se joignent également à la cause et ajoutent leur voix.

De plus, chaque NFT développera des fonctionnalités plus rares lorsque l’une des associations sélectionnées atteint un certain montant de dons, encourageant les utilisateurs à « passer » le relais.

Avec ce projet, l’objectif de Kaino et Smith est de poursuivre la perception intergénérationnelle des droits sociaux qui avait été précédemment exprimée par le champion en 1968 avec une protestation silencieuse aux Jeux Olympiques.

Marc Glimcher, président et chef de la direction de la Pace Gallery, déclare : « Glenn a passé des années à redéfinir la portée et le but de la pratique d’un studio d’artiste. Avec Pass the Baton, il continue d’innover. Glenn aide à définir l’avenir des NFT en plaçant le NFT dans l’écosystème de dons du monde à but non lucratif.

« Le projet Pass the Baton est un tremplin » – dit l’acteur, réalisateur et activiste américain Jesse Williams – « Célébrer l’entrelacement historique des mouvements de justice sociale et des nouvelles technologies qui peuvent propulser les expressions de la liberté vers l’avant. Lorsqu’ils sont conçus avec intention, les deux peuvent radicalement changer le monde pour le mieux. Je suis vraiment ravi de jouer un rôle dans le rapprochement de ces forces aux côtés de cette nouvelle équipe héritée de créateurs de changement légendaires. »

« Je suis ravi que Hashed participe à ce projet significatif » – a déclaré Simon Kim, PDG et associé directeur chez Hashed – « Surtout parce que cela démontre comment les NFT peuvent transmettre un message social unique et encourager les dons infinis. « Passez le bâton » est sûr d’inspirer les autres en tant que cas d’utilisation principal sur la façon d’exploiter les NFT au profit de notre société pour la bonne volonté. »

À propos de Passe le relais

« Pass the Baton » est un projet d’art numérique révolutionnaire de l’artiste Glenn Kaino et Tommie Smith, l’emblématique olympien qui a participé à une manifestation silencieuse inoubliable aux Jeux olympiques de 1968. Le projet comprend 7 862 NFT de bâton rendus numériquement inspirés de l’artefact sculptural convoité de Tommie Smith qui contribuent par des dons à des organisations à but non lucratif pour les droits sociaux.

À propos de la galerie Pace

Pace est une galerie d’art internationale de premier plan représentant certains des artistes et domaines contemporains les plus influents du siècle dernier, entretenant des relations de plusieurs décennies avec Alexander Calder, Jean Dubuffet, Barbara Hepworth, Agnes Martin, Louise Nevelson et Mark Rothko. Pace bénéficie d’un héritage américain unique couvrant les côtes est et ouest grâce à son soutien précoce aux artistes au cœur des mouvements expressionniste abstrait et lumière et espace.

À propos de UNOPND

UNOPND est un studio de projets créatifs, dont l’activité principale est d’explorer et d’expérimenter de nouvelles idées pour appliquer la blockchain dans les jeux et les NFT à collectionner. UNOPND vise à soutenir des projets innovants avec toute l’expertise de ses fondateurs et le leadership des membres de Hashed. En particulier, UNOPND exploitera des idées qui plaisent aux masses plus larges qui ne sont pas nécessairement profondément impliquées dans la crypto-monnaie

À propos de Haché

Hashed est une société d’investissement qui se concentre sur la blockchain. Nous sommes fiers de nous-mêmes de contribuer à un avenir décentralisé grâce à nos investissements, à la création d’une communauté et à notre soutien. Nos efforts permettent à nos sociétés de portefeuille de pénétrer le marché mondial de manière transparente pour amorcer leurs communautés et le processus de création d’entreprise. En tant que premier investisseur de Kakao’s Klaytn et Line’s LINK, Hashed a investi très tôt dans les projets de blockchain des géants asiatiques de la technologie. De plus, Hashed a été le premier investisseur de certains des projets les plus importants de l’espace blockchain, notamment Terra, Axie Infinity, The Sandbox, etc. espacer.

