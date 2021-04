Passage du Gois, la route submergée | Moteur

Si vous avez déjà rêvé de faire rouler votre voiture sur les vagues de la mer, c’est le plus proche de vous pour réaliser ce rêve. Trop près…

Partout dans le monde, nous pouvons trouver d’innombrables routes particulières … et dangereuses. Il y en a qui bordent les ravins, qui ont plus de courbes que de lignes droites, ou qui souffrent de toutes sortes de conditions météorologiques défavorables. Mais aucun ne ressemble à Passage du Gois, la route submergée.

Passage du Gois ou alors le col du Gois c’est une route de 4,5 kilomètres qui relie l’île de Noirmoutier à Barbâtre (France), avec le continent, sur la commune de Beauvoir-sur-Mer, en Vendée.

La logique nous dit qu’une route qui atteint une île doit traverser la mer. La particularité du Paso del Gois est qu’il est au niveau de la mer, et pendant plusieurs heures par jour … en dessous. C’est l’une des rares routes submergées au monde. Vous pouvez le voir dans cette vidéo:

Aux heures de marée basse, à marée basse, les voitures peuvent circuler relativement normalement, pour se rendre sur l’île par la route.

Mais à marée haute, quand la marée monte, deux fois par jour, la route est submergée entre 1,3 et 4 mètres sous l’eau. Comme on le voit dans la vidéo, il est courant que de nombreuses voitures soient piégées parce que la marée monte plus vite que prévu, et ils finissent par flotter sur le rivage.

Comme le montre cette photo, certaines sections ont des piquets sur les bords de la route afin que les conducteurs à la traîne puissent voir le parcours lorsque l’eau commence à s’échapper de la route. Ils peuvent également être vus les tours qui sont dispersées dans toute la zone:

Ces tours, qui dans certaines sections sont un simple poteau avec des escaliers et dans d’autres avec une plate-forme sur le dessus, sont conçues pour conducteurs et passants pris dans la marée montante.

Dans les tronçons où la route est submergée jusqu’à 4 mètres, ils n’ont d’autre choix que d’abandonner le véhicule à son sort et de monter sur l’une de ces plates-formes, pour ne pas se noyer.

Les habitants ont des heures de marée très contrôlées, mais de nombreux touristes ont été piégés, malgré le fait que traverser toute la section prend un peu plus de 5 minutes. Mais la marée monte très vite dans la baie de Bourgneuf.

Il semble incompréhensible que le Paso del Gois soit ouvert depuis des années. Heureusement en 1971, il a été construit le Pont de Noirmoutier, qui vous permet d’atteindre l’île sans danger.

Mais il y a un détour à faire et c’est plus long, tant de conducteurs empruntent encore cette route dangereuse pour gagner du temps.

Il est intéressant de noter qu’en 1999 une étape du Tour de France a traversé le Passage du Gois, mais l’asphalte mouillé a provoqué de nombreux accidents, dont celui du favori Alex Zülle.