Passage en revue des plus grosses surprises de la semaine 16, et analyse des chances des équipes en séries éliminatoires

Photo par Andy Lyons/.

Warren et Chris expliquent également pourquoi les équipes du Super Bowl de l’année dernière culminent au bon moment

Warren et Chris commencent par se demander ce qui a provoqué le bouleversement massif des Texans face aux Chargers (3h00). Ensuite, Warren parle du mouvement de ligne fou menant au match Ravens-Bengals (17h00) et pourquoi les équipes du Super Bowl de l’année dernière culminent au bon moment (25h00). Enfin, ils discutent des tendances des Patriots et des Cardinaux dans la mauvaise direction (28h00) et prévisualisent MNF (45h00).

Hôtes : Warren Sharp et Chris Vernon

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

S’abonner: Spotify