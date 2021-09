Passages migratoires de la Manche : Priti Patel ordonne aux forces frontalières de repousser les bateaux d’immigrants | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Martin Lewis affronte Andrew Bridgen sur les passages de migrants

La nouvelle tactique signifie que certains navires pourraient être renvoyés vers la France, plutôt que récupérés par les autorités britanniques. Il survient au cours d’une année record pour les traversées de migrants de la Manche, avec plus de 14 000 personnes qui auraient fait le voyage.

Mercredi, 301 migrants ont été interceptés par les autorités britanniques et emmenés en Grande-Bretagne, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

302 autres personnes ont été empêchées de faire le voyage par la police française.

Faire demi-tour des bateaux de migrants serait risqué juridiquement, et pourrait provoquer une confrontation directe avec Paris.

Le Times rapporte que le gouvernement français a averti que cette décision aurait « un impact négatif sur notre coopération ».

Priti Patel a demandé à Border Force de « repousser » certains bateaux de migrants (Image : GETTY)

Mercredi, 301 autres migrants sont arrivés au Royaume-Uni par bateau (Image: GETTY)

Il est entendu que le personnel des forces frontalières reçoit une formation spéciale, avant que la tactique de « refoulement » ne soit utilisée.

Il n’est susceptible d’être déployé que dans des « circonstances très limitées », contre des bateaux de migrants plus gros et plus robustes.

Les détails opérationnels du refoulement des bateaux de migrants depuis la France doivent encore être confirmés.

Le nombre de traversées de migrants a augmenté ces derniers jours, grâce au temps chaud et calme.

Les autorités françaises ont mis en garde contre le refoulement des bateaux de migrants (Image: GETTY)

Lundi 785 sont arrivés au Royaume-Uni par bateau, le deuxième chiffre le plus élevé de l’année.

Des séquences vidéo montrent des migrants, y compris des femmes et des enfants, s’effondrant de soulagement après leur arrivée sur une plage britannique.

Mercredi, Mme Patel a confronté Gerald Darmanin, le ministre français de l’Intérieur, à propos des traversées des migrants de la Manche.

S’exprimant en marge d’une réunion du G7 à Londres, la ministre de l’Intérieur a déclaré à son homologue français que le public britannique « s’attend à voir des résultats ».

Mme Patel a déclaré à son homologue français que le Royaume-Uni “s’attend à voir des résultats” (Image: GETTY)

Migrants photographiés après leur arrivée sur une plage britannique (Image: GETTY)

Le Royaume-Uni avait accepté de fournir à la France 54 millions de livres sterling supplémentaires pour endiguer la marée de bateaux de migrants.

Cependant, s’adressant aux députés plus tôt cette semaine, Mme Patel a averti que le financement serait bloqué à moins que la France n’empêche trois traversées de la Manche sur quatre d’ici la fin septembre.

Ces propos ont suscité la colère du ministère français de l’Intérieur.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Le financement accordé par le gouvernement britannique dans le cadre de cette coopération (54 millions de livres sterling) est une juste contribution à cet effort, qui repose principalement sur les forces françaises.

« Les modalités de ce financement ont été négociées en détail avec la partie britannique et il n’a jamais été question de conditionner le paiement à des objectifs chiffrés.

« Une telle approche refléterait une grave perte de confiance dans notre coopération. »

Le ministère de l’Intérieur s’est également inquiété des premiers rapports selon lesquels le Royaume-Uni pourrait autoriser des tactiques de « refoulement » contre les bateaux de migrants.

Ils ont déclaré : « Nous appelons également le gouvernement britannique à être prudent quant à l’utilisation annoncée de procédures de lutte contre les tentatives de traversées maritimes qui seraient non seulement dangereuses pour les hommes, les femmes et les enfants à bord de ces bateaux, mais contraires au droit international.

Le Royaume-Uni menace de retenir 54 millions de livres sterling à moins que la France ne renforce (Image: GETTY)

“Cela introduirait également une rupture dans l’esprit de confiance mutuelle qui sous-tend jusqu’à présent notre action commune.”

En août, un migrant est décédé après qu’un bateau transportant environ 40 personnes a commencé à couler dans le chenal.

Ils ont été tirés inconscients de la mer, mais sont décédés plus tard dans un hôpital français.