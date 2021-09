Passant au crible les bêtises : Karim Adeyemi ne verrait pas d’inconvénient à retourner au Bayern Munich ou non ?

Karim Adeyemi suscite rapidement l’intérêt avec ses dernières performances. Adeyemi est le meilleur buteur de la Bundesliga autrichienne et a fait des débuts brillants pour l’équipe nationale allemande. Les clubs font déjà la queue pour sa signature, et il pourrait bien se retrouver au Bayern Munich – encore une fois !

Ou peut être pas.

Cette nouvelle s’est déformée assez rapidement, mais nous avons suivi la chaîne des événements.

Au fur et à mesure que le profil d’Adeyemi s’est développé, les absurdités entourant un transfert potentiel ont également augmenté. Un “rapport” en provenance d’Espagne contenait des commentaires étranges du joueur et maintenant ceux-ci ont été réfutés par son club.

Voici ce que Marca aurait rapporté (tel que capturé par Tz):

« S’ils me faisaient une offre, je choisirais de m’engager dans cette voie. Je veux leur montrer ce que je peux faire, qui je suis et que c’était une erreur de me laisser partir. Ça me motive !”