Passbase lève 13,5 millions de dollars pour créer une solution de vérification d’identité pour les entreprises de cryptographie

Passbase aide les entreprises à automatiser le processus de vérification d’identité pour respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), connaître votre client (KYC) et les exigences de restriction d’âge dans le monde entier. Le produit axé sur les développeurs couvre plus de 6 000 identifiants dans 190 pays et 15 langues.

