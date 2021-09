Passe de combat de l’épisode 3 de l’acte 2 de Valorant: nouveaux produits cosmétiques, prix et date de sortie révélés

Valorant Episode 3 Act 2 Battlepass regorge de nouvelles surprises agréables !

Avec l’introduction d’un acte, il y a toujours une nouvelle passe de combat à Valorant. Il fournit un moyen abordable d’obtenir des produits cosmétiques dans le jeu et de débloquer de nouveaux cadeaux exclusifs. Valorant Episode 3 Act 2 Battlepass sera le premier à avoir aussi les skins Phantom, Vandal et Operator.

Comme à chaque fois, le pass de combat contiendra une tonne de cartes de joueur, de sprays et de produits cosmétiques pour armes et une arme de mêlée liée au thème de l’acte. Voici une plongée en profondeur dans tous les nouveaux éléments à venir sur Valorant avec le patch v3.05.

Quand le Battlepass de l’épisode 3 de l’acte 2 de Valorant sortira-t-il?

Valorant Episode 3 Act 2 Battlepass sort le 8 septembre avec le patch 3.05, qui devrait amener les joueurs au prochain acte. De plus, cela devrait coûter 1 000 VP, ce qui est le prix standard du Battlepass de nos jours dans le jeu.

Qu’est-ce qui arrive dans le Battlepass de l’épisode 3 de l’acte 2 de Valorant?

Nous diviserons le contenu à venir de la passe de combat en trois parties. Tout d’abord, nous passerons en revue les cosmétiques des armes, puis nous passerons aux amis des armes à feu et enfin aux sprays.

En parlant des skins d’armes dans la dernière passe de combat, c’est la seule passe de combat à comporter Vandal, Phantom et Operator qui sont très populaires parmi les joueurs. Artisan et Varnish ont une sensation de verre de qualité supérieure. Pendant ce temps, Nitro relève des cosmétiques graphiques à contraste élevé du jeu. « Artisan et Varnish doivent donner l’impression d’être fabriqués à partir de matériaux haut de gamme de luxe, tandis que Nitro est très graphique et flashy », a déclaré Sean Marino, le responsable artistique de Valorant.

La mêlée Artisan Foil suit le modèle des passes de combat récentes et s’inscrit dans la lignée des épées mythiques, tandis que celle-ci relève du thème fantastique, et tout comme les cosmétiques d’armes, elle est très chic à regarder. Le cosmétique d’arme gratuit dans ce pass de combat est le skin d’arme fantôme Artisan avec toutes ses variantes.

Copains d’armes à feu et sprays

Les copains d’armes à feu continuent de servir de souvenirs sous la forme de mèmes et de cartes clés, qui sont adorables. Les joueurs auront le Time’s Up Gun Buddy et Artisan Gun Buddy gratuitement comme récompenses de niveau supérieur dans la passe de combat pour cet acte.

Les développeurs ont continué à faire des sprays sur les mèmes de la communauté avec Butterfly Knife, Sage Revive me memes, et plus encore. Parlant de la même chose, Sean Marino, le responsable artistique de Valorant, a déclaré: «Pour les accessoires, nous avons essayé d’incorporer beaucoup plus de blagues et de mèmes dans cette passe de combat, d’autant plus que les joueurs semblaient vraiment apprécier certains des trucs les plus mèmes que nous ‘ d mettre dans les autres. Ceux-ci devraient créer des clips très amusants et mettre en évidence des bobines pour faire de Valorant une expérience amusante pour les joueurs.

Les joueurs pourront mettre la main sur le Nice Try ! Vaporisez gratuitement dans ce pass de combat.

Restez à l’écoute sur ESTNN pour recevoir des guides détaillés et plus sur le dernier contenu Valorant!

